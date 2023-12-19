مسابقات بحلاوة تمور الوطن في مهرجان الشيخ زايد

ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، يقدم مهرجان ومزاد الوثبة للتمور مسابقات للطبخ بالتمور، تستقطب طهاة عالميين للمنافسة في إعداد أطباق صحية تدخل فيها التمور الإماراتية كمكون أساسي، بمشاركة فرق طهاة ومحكمين من فنادق ومطاعم عالمية، إلى جانب عروض تعليمية تفاعلية تنظم للزوار بشكل يومي.

وتقام المسابقات والعروض التعليمية في الهواء الطلق أمام الزوار مباشرة في ساحة مسابقة الطبخ بالسوق الشعبي يومياً من الخامسة مساءً حتى التاسعة والنصف مساءً، إذ يستخدم المحكمون والمشاركون مكبرات الصوت للتفاعل مع الزوار، وشرح طرق إعداد الأطباق ومكوناتها، وفي مقدمتها التمور.

ويومياً يتم إعداد أطباق رئيسة ومقبلات وحلويات من المطبخين الإماراتي والشرقي، وكذلك أطباق من مطابخ عالمية، يتاح للجمهور تذوقها بشكل مباشر.

وتستمر مسابقات وفعاليات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات حتى الجمعة المقبلة.

ويهدف مهرجان ومزاد الوثبة للتمور إلى أن يكون ركناً ثابتاً في مهرجان الشيخ زايد التراثي، بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي في الدولة، واستقطاب الزوار والسياح للاستمتاع بالتراث الإماراتي الأصيل، وتوفير منصة متخصصة بتسويق وبيع التمور الإماراتية والدولية ومنتجاتها، وتبادل الخبرات بين المزارعين من أنحاء العالم حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل. ويتضمن المهرجان تسع مسابقات رئيسة خصصت لها 83 جائزة تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليون درهم، وتتضمن مزاينة تمور (النخبة، والدباس، والخلاص، والشيشي، والفرض، وبومعان)، ومسابقات تغليف التمور (بإضافات ودون إضافات)، ومسابقة الطبخ بالتمور.