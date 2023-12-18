فستان للأميرة ديانا يجلب 1.1 مليون دولار في مزاد علني

أعلنت دار جوليان للمزادات، ومقرها لوس أنجليس، بيع فستان سهرة ارتدته الأميرة الراحلة ديانا بمبلغ 1.1 مليون دولار، أي بما يفوق تقديرات قيمته الأولية بأحد عشر مرة، محطما رقما قياسيا جديدا كأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد.

وأوضحت الدار أن الفستان يشبه فساتين راقصات الباليه، ويصل طوله تحت الركبة بقليل، وهو باللونين الأسود والأزرق من تصميم مصمم الأزياء المغربي-البريطاني جاك أزاجوري.

وقد ارتدته الأميرة ديانا لأول مرة في فلورنسا عام 1985 ثم تم التقاط صور لها وهي ترتديه للمرة الثانية بعد ذلك بعام أثناء زيارتها لمدينة فانكوفر في كندا.

وقالت الدار أمس الأحد إن الفستان ورسمة توضيحية له بيعا بمبلغ مليون و148 ألفا و80 دولارا بعد إدراجه بسعر تقديري يتراوح بين 100 و200 ألف دولار.

وتابعت في بيان "حطمت دار جوليان الآن الرقم القياسي العالمي الجديد لأغلى فستان ارتدته ديانا يُباع في مزاد" مضيفة أن الرقم القياسي السابق للمزاد كان 604800 دولار.

ويتألق الفستان بصدرية مخملية سوداء طويلة مطرزة بنجوم زرقاء وتنورة من نسيج الأورجانزا الأزرق تتكون من طبقتين ومزينة بوشاح وربطة.

وبيع الفستان في مزاد "هوليوود ليجندز" الذي استمر لأربعة أيام ونظمته دار جوليان للمزادات بالتعاون مع القناة الأمريكية تيرنر كلاسيك موفيز. وتضمن المزاد أيضا مجموعة متنوعة من القطع التذكارية المرتبطة بعالم هوليوود.