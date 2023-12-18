جمال بن حويرب: سنبقى أوفياء لإرثنا

دبي - الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، إن «اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر يدعونا إلى إحياء قيمة لغتنا العربية وتذكر موروثها الخالد وتفردها المتميز، فاللغة التي استوعبت مضامينها ومعانيها ومفرداتها العظيمة أرقى وأرفع إبداعات الفكر الإنساني واللغة التي يتحدثها ويتعلمها مئات الملايين من الناس حول العالم جديرة باحتفاء عالمي يليق بأصالتها وعراقتها وحيوية حاضرها».

وأضاف أن اليوم العالمي للغة العربية يستقي معناه من عالمية هذه اللغة وإسهامها العميق في بناء جسور التواصل والتفاعل بين الأمم والشعوب على مر التاريخ. وأكد أن ترسيخ حضور اللغة العربية لطالما شكل أولوية قصوى لدى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي أطلقت العديد من المبادرات التي تخدم «العربية».

وتابع بن حويرب «سنواصل جهودنا لصون لغتنا وتطويرها وتوسيع رقعة انتشارها لأنها مرآة حضارتنا وثقافتنا وهويتنا، وسنبقى أوفياء لإرث أسلافنا حريصين على تعزيز مكانة لغتنا».