متسوقة تحمل سيف ساموراي.. ماذا فعل الزبائن والباعة؟

تخيل أن تذهب للتسوق لابتياع مستلزماتك اليومية العادية، فترى سيدة تحمل سيف ساموراي وكأنك داخل فيلم سينمائي! هذا ما واجهه زبائن وباعة في أحد المتاجر في مدينة جرايتس بشرق ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن سيدة كانت تحمل سيف الساموراي خلال التسوق تسببت في عملية شرطية في تلك المدينة.

وأوضحت الشرطة أن الزبائن وكذلك البائعين بالمتجر اتصلوا بالشرطة، عندما رأوا السيدة تحمل السيف الذي يبلغ طوله 70 سنتيمتراً تقريباً داخل المتجر مساء أمس.

وبحسب الشرطة، صرحت السيدة بأنها حصلت على السيف من أحد معارفها وأرادت بشكل عفوي التسوق وهي في طريقها إلى منزلها وبحوزتها السيف.

ويعد حمل سيف في الأماكن العامة انتهاكاً لقانون حيازة الأسلحة، وفقاً لبيانات الشرطة التي أضافت أن أفرادها صادروا السيف، وبدأوا في إجراءات دعوى جنائية.