قصة مصوّرة..حكايات الجدة مهرة

استقطب عرض عرائس «الماريونيت» الذي حمل عنوان «حكايات الجدة مهرة»، زوار «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023» الذي يختتم فعالياته اليوم، تحت شعار «أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام»، في جزيرة الحديريات في أبوظبي.

والعرض الذي قُدّم لمدة خمسة أيام في الملتقى، من تأليف مصطفى حسني الكتبي، وتصميم وإخراج محمد فوزي بكار، ودوبلاج إلياه الحارثي ومحمد يسري.

وتم تصنيع المسرح في ورش مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي، وشارك في العرض المسرحي في مجال الدوبلاج، عدد من الموهوبين من أصحاب الهمم، منهم غايا الماس، ومنصور الحارثي.

وتدور قصة المسرحية حول جدة وأحفادها، ولديها ابن خارج الدولة، أرسل ابنه سلطان إلى جدته مهرة وعمه مبارك وبنت عمه مزنة، لكي يتعلم عادات وتقاليد أهله ومنها «السنع الإماراتي». وحول مشاركة «حكايات الجدة مهرة» في الملتقى، أعربت رنا البحطيطي منتجة العرض، عن سعادتها بتقديم هذا العرض ضمن فعاليات الملتقى الهادف إلى تعزيز الذكاء المجتمعي، لتمكين الأسرة من تنمية قدراتها والتكيف الإيجابي مع متغيرات المستقبل، مع الحفاظ على استقرارها وهويتها الوطنية.

ووجهت البحطيطي شكرها لعوشة السويدي، مديرة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، على الدعم والاهتمام الكبيرين، كما أشادت بدور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في دمج أصحاب الهمم في كل المجالات الفنية، موجّهة شكرها لعبدالله الحميدان، أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على دعمه لتقديم فعاليات فنية وثقافية للأطفال، وخلق فرص لدمج المواهب الإبداعية لأصحاب الهمم.

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