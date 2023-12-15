«دبي للتسوق».. شتاء ساحر وحفلات لأشهر الفنانين العالميين

تستضيف الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق مجموعة من الحفلات الموسيقية لأشهر الفنانين العالميين في أبرز وجهات المدينة خلال شهري ديسمبر ويناير.

ويبدأ فصل الشتاء بأجوائه الساحرة في دبي مع سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض الحية التي ستبهر محبي الموسيقى، وتتضمن أجندة فعاليات مهرجان دبي للتسوق في الأسابيع المقبلة العديد من الفقرات والاستعراضات المذهلة لأشهر فناني بوليوود، إضافة إلى حفلات موسيقية لفنانين عالميين حائزين على جائزة غرامي، حيث تستضيف الوجهات المشهورة عالمياً، بما في ذلك دبي أوبرا وكوكاكولا أرينا، بعضاً من المواهب الصاعدة والأكثر شهرة في المنطقة، إلى جانب أسماء مميزة في عالم الترفيه.

ويقدم نجم الغناء الإيراني الشهير إبراهيم حميدي على مسرح دبي أوبرا في 19 ديسمبر عرضاً حياً لأشهر أغانيه التي قدمها على مدار 50 عاماً. ويحظى الفنان المعروف باسم إيبي، بمكانة كبيرة بين أكثر المطربين الإيرانيين تأثيراً في العصر الحديث، حيث طرح 30 ألبوماً وأغنية فردية. وسيقدم بعضاً من أفضل أغانيه ذات الشعبية الكبيرة مثل «Persian Gulf» و«Shab» و«Shekar» و«Kali» و«Goreez».

كما ستعود الحفلات مرة أخرى إلى قاعة كوكاكولا أرينا التي تتسع لـ17 ألف شخص في 23 ديسمبر من خلال «مهرجان سبيد ميوزيك» ليعيش عشاق الموسيقى من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا أمسية كبيرة، فيما سيكون عشاق الموسيقى الهندية والباكستانية على موعد مع المطربة «جونيتا غاندي»، والمطرب «علي ظفر»، إضافة إلى «مريم كيسات»، مقدمة البرامج الإذاعية المقيمة في دبي، لتقديم ليلة مليئة بالمتعة الموسيقية المتنوعة، والأغاني المفعمة بالعاطفة مثل «The Breakup Song».

كما يقدم راحت فتح علي خان للجمهور في كوكاكولا أرينا يوم 29 ديسمبر مقطوعاته المفعمة بالحيوية في حفله السادس على التوالي منذ عام 2019.

وتنتظر الزوار تجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية لجميع الأعمار كل يوم مع الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق على مدار 38 يوماً من 8 ديسمبر حتى 14 يناير 2024.

رعاة

يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيس جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، و«طيران الإمارات»، و«إينوك»، و«اتصالات من e&»، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

احتفالات رأس السنة الجديدة

الاحتفال برأس السنة الجديدة من أبرز الفعاليات على أجندة دبي، إذ يمكن للراغبين في الاحتفال برأس السنة التوجه إلى أوبرا دبي، حيث تعد من أفضل الأماكن للاحتفال بقدوم عام 2024. ويمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الحية التي تضم فانتاستيك نيجريتو ودبي أوبرا بيج باند ودي جي سليم، مع إطلالة مذهلة على الألعاب النارية في برج خليفة إيذاناً ببدء العام الجديد.

ولمزيد من الاحتفالات برأس السنة الجديدة، سيستقبل مهرجان رأس السنة الشاطئي في زيرو جرافيتي دبي الزوار ببوفيه غني بالمذاقات وبألعاب نارية مذهلة وأجواء احتفالية على المسبح.

وسيكون الجميع على موعد مع حفل ليلة رأس السنة في أتلانتس النخلة حيث سيستمتع الزوار بمشاهدة فرقة موسيقية مكونة من 30 عازفاً بحضور المغني المشهور ستينج.

وتعتبر احتفالات نهاية العام واحدة من أبرز الفعاليات في أجندة دبي، ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية الأسطورية في منطقة برج خليفة، كما تقدم كوكاكولا أرينا ثلاثة فنانين في ليلة من الترفيه الموسيقي الحي في حفل رأس السنة.

فعاليات العام 2024

بعد نهاية العام سيستمر مهرجان دبي للتسوق في العام 2024 مع المزيد من الفعاليات الحية لجعل هذا الشتاء مميزاً لا يُنسى. ستعتلي المطربة الحائزة على عدد من الجوائز نيها كاكار مسرح كوكاكولا أرينا يوم 7 يناير، لتقدم عرضاً حياً لأفضل أغانيها سيتضمن العديد من أغانيها المميزة مثل «Dilbar» و«Mile Ho Tum».

وفي الفترة من 5 حتى 14 يناير، ستحول فعالية «نغمات دبي» شوارع المدينة إلى مسرح للغناء والرقص لمدة 10 أيام مليئة بالمرح. وتقدم الفعالية مجموعة من المواهب المحلية والإقليمية والذين سيملؤون الأجواء بالموسيقى الراقصة في عروض ممتعة، إضافة إلى تجربة التسوق وتناول الطعام الفريدة من نوعها. ومن بين الفنانين المتميزين المشاركين عبدالله صالح، وبيت بوكس راي، وتشيلسي شانتيل، ودانا نايدو، وإيليا سيمين، وفهد ظريفة، وهومان شيرالي، وإينيس ليفوك، وجيروم ديليجيرو، وكريم النوري، ولابورتيديسي، وماريشي كيتزال، ونورزي، وعدي السليمان، وروبي ماكفولدز، وساجار، باتيل، وإليداس، وفون برانجلي، وغيرهم الكثير.

38يوماً من الترفيه والمغامرات والتسوق تنتظر الزوار من كل الأعمار.