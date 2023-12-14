فرنسا: توقيف طبيب واستدعاء مرضاه الـ 1145

دُعي أكثر من 1100 مريض خضعوا لعلاجات في عيادة لطب الأسنان في منطقة شيربور غرب فرنسا، لإجراء اختبارات التهاب الكبد «بي» و«سي» وفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في) المسبب لمرض الإيدز، بعد رصد «انتهاكات خطيرة» أثناء عملية مراقبة أجريت في الموقع.

وأوضحت وكالة الصحة الإقليمية في منطقة نورماندي أمس: «نظراً إلى طبيعة الوضع المقلقة»، فإنها أوقفت طبيب الأسنان عن العمل «لمدة أقصاها خمسة أشهر».

ولم تحدد الوكالة طبيعة هذه «الانتهاكات»، لكن بحسب صحيفة «بريس دو لا مانش»، فإن المعدات المستخدمة في عيادة الأسنان أثناء العلاج كانت عرضة لـ«فشل في التعقيم».

وشمل الإجراء «جميع المرضى الذين زاروا العيادة منذ افتتاحها في يناير 2023»، والمقدر عددهم بـ1145 مريضاً.