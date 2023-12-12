«موشنجيت دبي».. احتفالات الشتاء وسحر الأعياد

كشف «موشنجيت دبي»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، عن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سيحتفي فيها بموسم الأعياد، إذ سيدشن فعاليات العطلات الهوليوودية وتشكيلة من الأنشطة الأخرى التي تتضمن العروض المتجولة وأنشطة اللقاء والترحيب مع بابا نويل تحت شجرة الأعياد التي يبلغ ارتفاعها 40 قدماً، ليوفر لضيوف الوجهة أجواء احتفالية فريدة من نوعها.

كما ستطلق الوجهة خلال الموسم المتزامن مع احتفالات الشتاء، عرضها المسرحي الجديد «بوابتكم لأجواء العيد»، من خلال معزوفات موسيقية حية.

كما سيكون ضيوف «موشنجيت دبي» على موعد مع موكب العطلات الهوليوودية الذي يقدمه السنافر وشريك وبو والملك جوليان وشخصيات أخرى بأداء رقصات بمنطقة استوديو سنترال، مرتدين أزياءهم التي تحمل طابع احتفالات الشتاء لاستقبال الزوار والترحيب بهم، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة العروض المتجولة بمنطقة استوديو سنترال خلال أداء رقصات الأعياد الشهيرة «حان وقت المرح»، و«أصدقاء مصنع الألعاب».

وسيستمتع الصغار بأجواء أعياد الشتاء خلال قضاء وقتهم في موشنجيت دبي، مع عرض «كينغ جوليان هوليداي ستومب»، فيما ستشهد قرية السنافر احتفال السنافر ذوي الألوان الزرقاء المميزة بموسم أعياد الشتاء بتقديمهم عرض «سمرفماس» الشيق.