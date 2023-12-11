قيمته 750 ألف يورو.. "مكنسة كهربائية" تحل لغز الخاتم الثمين

توصل أحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، أخيراً، إلى حل لغز اختفاء خاتم ثمين من الألماس منذ يوم الجمعة الماضي 8 ديسمبر، وهو ما استحوذ على اهتمام عديد من وسائل الإعلام الغربية.

بدأت الواقعة يوم الجمعة، بعد إبلاغ إحدى نزلاء الفندق -التي وصل العاصمة الخميس- باختفاء خاتمها.

وأوردت في شكواها لدى مركز الشرطة أنها غادرت مبكراً صباح يوم الجمعة للذهاب إلى التسوق بأحد أحياء العاصمة الفرنسية، وعندما عادت في حوالي الساعة 11.5 صباحاً اكتشفت اختفاء الخاتم الذي تركته على الطاولة في غرفتها.

راودت الشكوك صاحبة الشكوى، وهي سيدة أعمال من ماليزيا، بأن أحد موظفي فندق الريتز قد سرق الخاتم الثمين الذي يبغ سعره 750 ألف يورو. قبل أن تتمكن المؤسسة من حل اللغز، بعد العثور على الخاتم في "المكنسة الكهربائية".

قالت إدارة الفندق إنه "بفضل أعمال البحث الدقيقة التي قام بها رجال الأمن، تم العثور على الخاتم هذا الصباح.. عميلنا سعيد بهذا الخبر.. نود أن نشكر موظفي فندق ريتز باريس الذين شاركوا في هذا البحث والذين يعملون كل يوم بنزاهة واحترافية"، وفق ما ذكرته صحيفة "لوباريزيان".

تم العثور على الجوهرة في "كيس مكنسة كهربائية". وقالت إدارة الفندق: "نشكر الشرطة وفرق الفندق التي قامت بالتحقيقات اللازمة في وقت قياسي".

ولا يزال الأمر متروك للمدعي العام لتحديد ما سيحدث بعد ذلك. فإما أن يغلق القضية أو يعتبر أن هناك المزيد للتحقيق فيه.