طاقم محطة الفضاء الدولية يعثر على حبة طماطم اختفت 8 أشهر

ظهرت بقايا ثمرة طماطم صغيرة فقدها رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو بعد أكثر من ثمانية أشهر من قطفها على محطة الفضاء الدولية، لتبرئته من تهمة أكلها الذي اتهمه بها زملاؤه من الرواد وإن من باب المداعبة.

وقالت رائدة الفضاء في ناسا ياسمين مقبلي خلال حدث تم بثه مباشرة بين المحطة وناسا: "لقد تم إلقاء اللوم على صديقنا العزيز فرانك روبيو، الذي عاد إلى المنزل [الأرض]، لفترة طويلة بسبب أكل الطماطم. ولكن يمكننا أن نبرؤه. لقد عثرنا عليها".

وحصلت الحادثة البسيطة التي تحولت إلى نكتة داخلية في المحطة، حينما قام روبيو بقطف ثمار البندورة القزمة التي يبلغ عرضها بوصة واحدة (2.5 سم) باعتبارها جزءًا من الحصاد النهائي لتجربة Veg-05 للزراعة في الفضاء، والتي كان روبيو نفسه يعتني بها.

وحينها تلقى كل رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية عينات من الطماطم بعد قطاف 29 مارس 2023، لكن حصة روبيو - المخزنة في كيس - طفت بعيدًا قبل أن يتمكن من تناول قضمة منها.

ولاحقا وبعد أن اختفت تماما، حصل نقاش لا يخلو من مزاح بين رواد الفضاء والقاعدة الأرضية في شهر سبتمبر، وقال روبيو مازحا خلال البث المباشر : "لقد أمضيت ساعات طويلة في البحث عن هذا الشيء. أنا متأكد من أن الطماطم المجففة ستظهر في مرحلة ما وتبرؤني، بعد سنوات من المستقبل."

ووفقا لما يشرحه موقع "سبيس" فإن محطة الفضاء الدولية أكبر من منزل مكون من ست غرف نوم، وفي الجاذبية الصغرى، يمكن للأشياء أن تطفو بسهولة بعيدًا إلى زوايا غير متوقعة. وتتمثل إجراءات وكالة ناسا عادةً في التحقق من مداخل فتحات التهوية، ولكن في محطة مزدحمة بأشياء عمرها 25 عامًا، من السهل فقدان مسار العناصر الفردية.

كما أن البحث عن الطماطم لم يكن ليشغل وقت الرواد الذين كان عليهم إجراء مئات التجارب العلمية الأخرى. وسأل الصحفيون روبيو عن حبة الطماطم المفقودة في 13 أكتوبر، بعد حوالي أسبوعين من عودته بأمان إلى الأرض مع أفراد طاقمه المتأخر بعد 371 يومًا في الفضاء.

حيث أعرب عن أسفه لأنها لم تظهر أبدًا على الرغم من "18 إلى 20 ساعة من وقتي قضيتها في البحث عنها". كما قال ضاحكا، مضيفا "حقيقة المشكلة، كما تعلمون، أن نسبة الرطوبة هناك تصل إلى 17%. وربما تكون جافة لدرجة أنك لا تستطيع معرفة ماهيتها، وقام شخص ما بإلقاء الكيس بعيداً، نأمل أن يجدها شخص ما يومًا ما (ستكون) شيئًا صغيرًا ذابلًا."

ولاحقا وبعد مرور ثمانية أشهر وجد أحد أفراد الطاقم الحبة الجافة والذابلة كما وصفها رائد الفضاء. وتهدف سلسلة تجارب الخضروات التي تقوم بها طواقم المحطات الفضائية إلى اكتشاف المزيد حول كيفية التعامل مع ما هو غير متوقع عند زراعة النباتات على القمر أو المريخ.