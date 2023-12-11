الألمان لم يعودوا خائفين من «كورونا»

أظهر استطلاع حديث أن الإصابة بفيروس كورونا لم تعد هاجساً لأغلب الألمان، قبيل الاحتفال بعيد الميلاد.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، أن نحو ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، ليست لديهم مخاوف من الإصابة بعدوى الفيروس في الفترة السابقة لاحتفالات عيد الميلاد أو خلالها. وذكر 36% ممن شملهم الاستطلاع، أنه ليست لديهم مخاوف على الإطلاق. وذكر 28% أنه ليست لديهم مخاوف نوعاً ما، وفي المقابل ذكر 6% أنهم قلقون للغاية، وذكر 24% أنهم قلقون من التعرّض للإصابة بعض الشيء. ولكن بحسب الاستطلاع، فإن البعض يرى أن توخي قدر معين من الحذر عند التجمعات أو في الأسواق، يعد أمراً مناسباً. وأيّد 42% ممن شملهم الاستطلاع إجراء اختبار «كورونا» قبل الاحتفال مع العائلة، في حال ظهور أعراض نزلة برد، فيما أعرب 48% عن معارضتهم لذلك. يُذكر أن الاستطلاع شمل 2081 شخصاً تزيد أعمارهم على 18 عاماً، وتم إجراؤه بين الرابع والسادس من ديسمبر الجاري.