مهرجان ليوا الدولي: «مسابقة الصقور» تنطلق اليوم.. والتحكيم بتقنيات إلكترونية حديثة

تنطلق اليوم ضمن فعاليات مهرجان «ليوا الدولي» في منطقة الظفرة، تحديات «مسابقة الصقور» التي تستمر ثلاثة أيام، حيث يتم تخصيص اليوم الأول لفئة «الملاك - فرخ»، واليوم الثاني لفئة «المحترفين - فرخ»، واليوم الثالث لفئة «المحترفين - جرناس».

ووضع نادي ليوا الرياضي معايير عالمية للتحكيم في مراحل الانطلاقة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الإلكترونية الحديثة والدقيقة، وسيتم تطبيق «نظام التلواح» خلال المسابقة.

وتُعد المسابقة فرصة كبيرة لمحبي التراث ومتابعي هذا النوع من الرياضات الشعبية للحضور ومتابعة المنافسات، كما تجذب المحترفين والملاك من كل الفئات.

من جهة أخرى، شهدت منافسات «الاستعراض الحر» للسيارات، التي أقيمت في أول يومين من مهرجان «ليوا الدولي»، التفوق الفني للمشاركين، من خلال تقديم الحركات الاستعراضية المتميزة على حلبة الاستعراض في مرعب، بمشاركة قياسية لأكثر من 160 سيارة في فئات «T» و«S»، و«N».

وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز ذياب ناصر الربيعي بالمركز الأول في «أجمل استعراض»، لفئة «T»، وحلّ ثانياً محمد راشد الظاهري، وثالثاً محمد سالم الجنيبي، ورابعاً القطري سعود راشد المري، وخامساً فارس محمد الدرمكي.

وتصدر محمد أحمد العوضي فئة «N»، وجاء ثانياً أحمد البلوشي، وثالثاً خليفة خميس الكويتي، ورابعاً محمد راشد الظاهري، وخامساً خالد البلوشي، وظفر السعودي سلطان العقيلي بالمركز الأول في فئة «S»، وجاء ثانياً محمد جمعة الذيب، وثالثاً محمد أحمد الدهماني، ورابعاً خالد البلوشي، وخامساً العماني محمد الجابري.



• 160 سيارة في مشاركة كبيرة وقياسية في الاستعراض الحر للسيارات.