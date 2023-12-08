17 سنة سجن و 300 ألف يورو عقوبة جواهرجي قتل لصوصا سرقوه

دافعت محكمة إيطالية في حكم غريب عن مجموعة من اللصوص قام جواهرجي بقتلهما بعد قيامهما بسرقته وتهديد زوجته وابنته، فقضت بسجن الصائغ لمدة 17 عامًا ودفع تعويضات قدرها 300 ألف يورو.

وأطلق ماريو روجيرو (68 عاما) النار على العصابة بعد أن اقتحموا متجره وقيدوا ابنته في مداهمة مرعبة وهددوا بقتل زوجته ماريانجيلا في أبريل 2021.

وطارد روجيرو العصابة المكونة من ثلاثة أفراد بعد أن هربوا ومعهم ساعات ومجوهرات وأطلق النار على أندريا سبينيلي وجوزيبي مازارينو فقتلهما، بينما أصيب الثالث وتم اعتقاله فيما بعد.

وقالت زوجته ماريانجيلا، في حديث إلى تلفزيون إيطالي عقب موجة الاحتجاج على الحكم القاسي الذي أصدره القاضي ألبرتو جيانوني، للدفاع عن عائلته: "هذا الحكم سخيف. انه غير مفهوم".

وأضافت متابعة "لكن علينا الآن أن نفكر في التأثير المالي لهذا الحكم، لأنه بصرف النظر عن إدانتنا، فإننا نواجه أيضًا الإفلاس. علينا أن نجد تعويضًا قدره 300 ألف يورو لمنح عائلات الضحايا. لقد اضطررنا لبيع شقة ورثها ماريو عن والدته والحصول على قرض من البنك."

وحكمت محكمة في أستي بالقرب من تورينو على روجيرو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إدانته بقتل اثنين من اللصوص في بلدة جرينزان كافور - وكان الادعاء طلب في الواقع مدة 14 عامًا لكن القاضي زاد ثلاثة أعوام أخرى.

والتقطت كاميرات المراقبة اللحظة الدرامية التي طارد بها الصائغ اللصوص وهو مسلح بالمسدس وأطلق النار عليهم، وأثار الحكم غضب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني الذي أعرب عن "تضامنه الكامل".

وأضافت ماريانجيلا: "لقد أظهر لنا الناس الكثير من الدعم.(..) حتى الآن، جمعنا 11000 يورو للمساعدة في دفع تعويضات الأضرار التي أُمر ماريو بدفعها، لكنني أعيش مع الرعب من رؤية سنوات من العمل الشاق تضيع هباءً".

ورفضت المرأة مساعدة الرسميين قائلة "بصراحة، أنا لا أؤمن بهم، أو بأي من المؤسسات، وقبل كل شيء بالعدالة التي تقف إلى جانب المجرمين وليس المواطنين الشرفاء".

وعندما سئلت ماريانجيلا (67 عاما) عما تود أن تقوله للقاضي، قالت: "إنهم لم يفهموا الوضع، وأنهم أصدروا حكما ثقيلا لم يكن مناسبا لهذه القضية". وتابعت " وعندما أطلق ماريو النار، فعل ذلك لأنه اضطر إلى ذلك، ولم يكن ينوي القيام بذلك. في رأيه كان يدافع عنا فقط. لقد كانت غرائزه هي التي جعلته يتصرف بهذه الطريقة. ربما كان يتذكر الأوقات الأخرى التي تعرضنا فيها للسرقة، وربما كان ذلك دفاعًا مفرطًا عن النفس، لكنه لم يكن ينوي القيام بذلك".

وتعتزم الأسرة استئناف الحكم وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" .