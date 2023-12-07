هيا السويدي نجمة ناشئة في الموضة المحتشمة

تُوّجت هيا السويدي، من مؤسسة فيفيد (Vivid)، بجائزة مسابقة تصميم الأزياء التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بالتعاون مع «أرادَ»، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المصممين المحليين والمقيمين في دولة الإمارات من استعراض مواهبهم وإبداعاتهم في عالم الموضة واستكشاف معالمه المستقبلية.

وتأتي مبادرة الاستثمار المؤثر هذه لاكتشاف أحدث صيحات الموضة في دولة الإمارات واستشراف مستقبل هذا القطاع الواعد في البلاد.

ومنحت لجنة التحكيم مؤسسة «فيفيد» منصة مخصصة للبيع بالتجزئة مجاناً لمدة أربعة أشهر في منطقة «إيست بوليفارد» بالجادة في الشارقة، كما تتيح هذه الجائزة الفرصة أمام «فيفيد» لعرض أعمالها خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024.

وقالت المدير المؤسس في «أرتال» زينب سالم: «تتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية أرتال الهادفة إلى دعم المصممين المحليين والتشجيع على اكتشاف المواهب الجديدة في عالم الموضة».

وتسعى المسابقة، التي أطلقتها «شراع» و«أرتال» في أغسطس الماضي، إلى اكتشاف الجيل المقبل من صيحات الموضة المحتشمة التي تراعي التقاليد الاجتماعية، فضلاً عن إبراز العلامات التجارية المحلية التي تتخذ من الشارقة موطناً لها أو تلك التي تتطلع إلى التوسع في الإمارة. وتستهدف مبادرة الاستثمار المؤثر المصممين وطلاب الجامعات والمقيمين في دولة الإمارات، في حين تقدّم التوجيهات الملائمة للمصممين الناشئين من أجل مساعدتهم على تحقيق أحلامهم.

وأكدت رئيسة قسم الشراكات في «شراع»، عبير الأميري، أهمية مثل هذه المبادرات في تطوير المواهب الاستثنائية في صناعة الأزياء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت هيا السويدي: «أنا ممتنة للغاية لهذه الفرصة التي قدمتها شراع وأرادَ. إن الفوز بهذه المسابقة وتأمين مساحة مجانية لمدة أربعة أشهر في أرتال ينطوي على إمكانات هائلة لعلامتي التجارية ويمنحني خطوة أخرى إلى الإمام في إطار السعي إلى تحقيق أحلامي في مجال الموضة. أنا متحمسة للمستقبل ولمشاركة إسهاماتي في مشهد الموضة النابض بالحياة في دولة الإمارات وخارجها».