مصادفة تحوّل آباء سويديين إلى نجوم يتابعهم الملايين

حصد خمسة رجال ثلاثينيين من بلدة شيليفته، في شمال السويد، شهرة واسعة على الإنترنت، بفضل إنشادهم، من دون أي موسيقى مصاحِبة، عدداً من أغنيات البوب البارزة، واتخذ هؤلاء لفرقتهم اسم «داد هارموني»، إذ يصوّرون أنفسهم في منازلهم في خضمّ قيامهم بدورهم كآباء يعتنون بأبنائهم.

وانهالت عشرات الملايين من المُشاهَدات عبر الشبكات الاجتماعية على أغنيات «داد هارموني» التي تُحيي راهناً مجموعة حفلات حضورية في جولة هي الأولى لها في مختلف المناطق السويدية.

وقال التاجر بيتر فيدمارك، (33 عاماً) إن «كل شيء بدأ في صيف 2022، كنا نغني، كما نفعل في كثير من الأحيان، ونشر أخي الفيديو على حسابه عبر (تيك توك)، الذي يبلغ عدد متابعيه سبعة». وذُهِل المغنّون الخمسة عندما اكتشفوا لدى استيقاظهم صباح اليوم التالي أن المنشور شوهد 40 ألف مرة! وما هي إلا أسابيع قليلة حتى قفز الرقم إلى 20 مليوناً من مختلف أنحاء العالم.