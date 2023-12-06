سابقة عالمية في سماء دبي

احتضنت سماء دبي سابقة عالمية مذهلة، حققها رائد رياضة التزلج المائي الحر على اللوح، «ويك سكيت»، وبطل العالم ثلاث مرات الأميركي براين جراب، حيث جمع بين رياضتَي «درون ويك سكيت» و«بايس جامبينغ»، منطلقاً من الجسر المعلق العلوي لمنتجع شاطئ العنوان في دبي، حيث يمتد أطول مسبح مترامي الأطراف في العالم.

وبدأت رحلة براين جراب الجريئة بتزلج مائي بأسلوب «ويك سكيت» على طول المسبح الممتد على 94 متراً على السطح، وهي المسافة التي عبرها مسحوباً بواسطة طائرة مسيرة.

وقفز بعد ذلك مباشرة فوق حافة المسبح، منتقلاً بسلاسة إلى رياضة المغامرة «بايس جامب»، التي تقوم على القفز من بنية ثابتة قبل فتح المظلة، ليهبط 77 طبقة، في مشهد يخطف الأنفاس، ويحط بنجاح على الشاطئ.

وقال جراب: «أردت أن أكون أول شخص يجمع بين الفئتين، راودتني هذه الفكرة على مدى سبعة أعوام، ولم تغب عن بالي ولو ليوم واحد، وقد حققتها في دبي»، وبهدف التحضير لمغامرته الجريئة، استعان جراب بخبرات مايلز دايشر، أسطورة قفز«بايس جامب»، صاحب أكثر من 4500 قفزة في سجله الرياضي المغامِر.

وبحسب جراب، جاء اختيار دبي لإقامة هذا المشروع الأخير فيها كأمر طبيعي، كونها تتمتع بسمعة عالمية كوجهة مميزة للباحثين عن المغامرات والقيام بأعمال مذهلة.