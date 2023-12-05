سلطان بن أحمد القاسمي يزور «الإعلام الرقمي» و«أفلام سيؤول»

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، في سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية، كلاً من مدينة الإعلام الرقمي، ولجنة أفلام سيؤول.

وتعرف سموه خلال زيارته إلى رؤية مدينة الإعلام الرقمي ودورها في المجالات الإعلامية الجديدة، حيث تعتبر مجمعاً عالي التقنية للتكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة في مجالات المحتوى الإعلامي والوسائل الرقمية للبث، وتتميز ببنيتها التحتية الحديثة، وموقعها الاستراتيجي، وتصميمها المستدام، كما أنها تعتبر مركزاً للمعارض الثقافية المتنوعة في مجال الأفلام.

تأسست المدينة منذ عام 1997، وتم إنشاؤها بصورتها الحديثة في عام 2006، لتعمل في مجال دمج صناعات الوسائط والترفيه والتكنولوجيا، وتعتمد على الاقتصاد المبني على المعرفة، كما تعمل في مجال إنتاج وإدارة الأفلام وصناعتها، والتعليم الإلكتروني، والألعاب والموسيقى ومختلف الوسائط الرقمية والصناعات ذات الصلة.

ولتطورها الكبير ومميزاتها الرقمية، واعتمادها على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة، استطاعت المدينة أن تكون مركزاً لكثير من الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تنظم المدينة العديد من المعارض والفعاليات الدولية، خاصة في مجال الأفلام الكورية، القديمة والحديثة.

وفي مقر لجنة أفلام سيؤول أكبر مؤسسة في كوريا الجنوبية لدعم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والأفلام، التي تأسست في عام 2002، اطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على أبرز إنجازات اللجنة في قطاع السينما والدراما ودورها في تقديم الدعم لصناع الأفلام، حيث أسهمت في تقديم الدعم لأكثر من 2000 تجربة إنتاج محلية وعالمية، تتضمن الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والإعلانات والدراما التلفزيونية وغيرها.

وتعمل اللجنة على تعزيز مكانة كوريا الجنوبية على خريطة الإنتاج الإعلامي العالمي المرموق، بالإضافة إلى إدارة عدد من البرامج المتنوعة لدعم المنتجين والفنانين وشركات الإنتاج المحلي، وتوفير الدعم المالي، وأماكن التصوير، والخدمات اللوجستية، وتنظيم الجولات، وتشغيل المواقع والدعم الإعلامي، والإشراف على المنطقة الإبداعية لصانعي الأفلام.