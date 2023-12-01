6 أشهر يشربان من مياه الصرف الصحي لسبب غريب

أصيب زوجان بالرعب عندما اكتشفا أن خللا في تمديدات مياه منزلهما تسبب في شربهما مياه مخصصة للصرف الصحي لمدة ستة أشهر على الأقل.

ونقل موقع "إندي" الإخباري أن الزوجان بدآ يشعران بالحيرة عندما بدأت علائم مشاكل صحية تظهر عليهما بعد مدة قصيرة من انتقالهما إلى عقار مستأجر في مايو في العاصمة الصينية بكين.

وقال الرجل، الذي يُدعى فقط باسم تان، بأنه بدأ يفقد شعره ويعاني من ظهور حب الشباب. فيما عانت صديقته التي لم يذكر اسمها من السعال وشعور بعدم الراحة في صدرها.

واستغرق الأمر حوالي نصف عام، حتى انتابت الزوجان بعد الشكوك ولا سيما أنهما أدركا أنهما لم يدفعا فاتورة مياه واحدة منذ انتقالهما، ولكن لسبب ما، لم يتم قطعها.

وعندما قام تان بفحص عدادات المياه، شعر بالحيرة عندما وجد أن القراءة على عداد الصنبور لا تزيد عند تشغيل المياه، وذلك فيما ارتفعت مؤشرات عدادات المياه الرمادية بشكل واضح عند فتح الصنابير. واستدعى الزوجان السباكين، الذين فوجئوا بالعثور على أنبوب إضافي يربط بين المرحاض وأنابيب مياه الصنبور في الشقة.

ووفقا لاستنتاجاتهما اللاحقة تبين لهما أنهما كانا يطبخان، ويستحمان، وحتى يشربان ماء المرحاض لمدة ستة أشهر. ولاحقا أصلح السباكون الأنابيب وبدأ تان على الفور في المطالبة بتعويضات من شركة التأجير التي كانوا يدفعون لها 10000 يوان صيني (1400 دولار تقريبا) كل شهر.

وقالت الشركة التي لم تذكر اسمها إن المستأجرين لديهم خيار استخدام مياه الشرب أو المياه القادمة من بئر قريبة عن طريق ضبط الصمامات. لكن الزوجين يدعيان أنه لم يتم إخبارهما بذلك مطلقًا قبل الانتقال للعيش.

ورغم أن الشركة ادعت أن مياه البئر اجتازت اختبارات الجودة في مارس إلا أنها تبقي مخصصة فقط للاستخدام في وظائف مثل تنظيف المراحيض وسقي النباتات.

وكشف المستأجر أن محادثاته مع الشركة مستمرة من أجل الحصول على تعويض مناسب.