«التصميم» و«الرابطة الإيطالية».. شراكة تعزز مكانة دبي ضمن المدن المبدعة

وقّع حي دبي للتصميم اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرابطة الإيطالية لمصمّمي الديكور الداخلي المحترفين، وهي جهة مرموقة في عالم التصميم الداخلي في إيطاليا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال الإبداع، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للتصميم والإبداع، ويعزّز موقعها ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة.

وتهدف الشراكة الجديدة بين حي دبي للتصميم والرابطة الإيطالية إلى دعم منظومة التصميم الرائدة في دبي، وتوفير الموارد القيّمة، وتبادل المعرفة والتواصل، فضلاً عن تزويد المحترفين والمواهب في هذا القطاع بفرص إضافية للنمو والازدهار. وتسهم هذه الشراكة كذلك في دعم تطلعات دبي الطموحة لبلوغ آفاق جديدة في عالم الإبداع، عبر ابتكار سبل جديدة للتعاون في مجال الإبداع ضمن أسواق عالمية رئيسة.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، إن هذه الشراكة ستسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية بارزة للإبداع وتحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي من بينها مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بحلول عام 2026.

وأضافت: «يطمح حي دبي للتصميم والرابطة الإيطالية إلى تبادل الموارد والمعرفة وتزويد المحترفين في مجال التصميم الداخلي بفرص إضافية لتحقيق النجاح والازدهار. وستجمع هذه الشراكة بين المهارات والقدرات الإبداعية التي يتمتّع بها مجتمع التصميم والإبداع المزدهر في دبي من جهة، والتراث العريق والخبرات التي يتغنّى بها قطاع التصميم في إيطاليا من جهة أخرى».

وقال رئيس الرابطة الإيطالية لمصمّمي الديكور الداخلي المحترفين أنطونيو دي أنتونيس : «تتغنّى الرابطة بإرث عريق يعود إلى عقود طويلة، حيث لا يسعنا إلا الإقرار بالدور الملحوظ الذي لعبته هذه الرابطة للإسهام في تطوّر قطاع التصميم الداخلي ونموّه. ويُعدّ هذا التعاون مع حي دبي للتصميم الخطوة الأولى في مسيرتنا الطموحة نحو الوجود ضمن منظومة غنية بفرص الإبداع في التصميم، حيث نتشارك الشغف نفسه لمواصلة تحقيق التميّز».

وأضاف: «يُعدّ حي دبي للتصميم عنوان الفنّ والابتكار في دولة الإمارات، حيث أسهم تأسيسه في التحفيز على الإبداع، وجذب نخبة من أبرز العلامات التجارية والاستوديوهات العالمية للتصميم والأزياء، إلى جانب روّاد الأعمال والمبتكرين من كل أنحاء العالم. وتطمح الرابطة الإيطالية من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المصمّمين الإيطاليين ودعم نموّهم، ما يجعل من هذه الشراكة مع منظومة الإبداع الرائدة في دبي إنجازاً بارزاً بالنسبة لنا ولأعضاء الرابطة على حدّ سواء. ونأمل من خلال هذا التعاون التوصّل معاً إلى تقنيات مبتكرة يمكننا من خلالها دمج المبادئ التقليدية للتصاميم الإيطالية المصنوعة في ميلانو بسلاسة مطلقة مع التنوّع والغنى الثقافي الموجود في دبي».

يذكر أن الرابطة الإيطالية لمصمّمي الديكور الداخلي المحترفين تأسست في ميلانو عام 1969، لتصبح مرجعاً أساسياً للمحترفين في مجال التصميم الداخلي في إيطاليا لما يزيد اليوم على 50 عاماً.