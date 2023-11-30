شركة تواصل للمواصلات تطلق تجربة أول مركبة أجرة تعمل بالهيدروجين الأخضر في أبو ظبي

تستعد إمارة أبوظبي لإطلاق تجربة أول مركبة أجرة ذكية تعمل بالهيدروجين الأخضر، حيث تعمل شركة تواصل الرائدة في قطاع المواصلات بالتعاون مع "أدنوك" شركة بترول أبوظبي الوطنية ومركز النقل المتكامل ومجموعة الفطيم للسيارات لإطلاق هذه المبادرة الرائدة في مجال التنقل الحضري المستدام.

وستقدم شركة تواصل بالتعاون مع مجموعة الفطيم للسيارات البيانات التشغيلية، بما في ذلك مسافات الرحلات المقطوعة واستهلاك الهيدروجين الأخضر ومدّة التشغيل وإجراءات التزود بالوقود النظيف، حيث ان اعتماد نهج عمل شفاف قائم على البيانات من شأنه تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع تكامل حلول النقل المستدامة والمبتكرة.

كما تقدم سيارة تويوتا ميراي الجديدة التي تعمل بالهيدروجين تجربة قيادة لسيارة كهربائية بنسبة 100٪ وذلك بكفاءة أفضل في فئتها وإحراز صافي صفر انبعاثات كربونية، مما يؤكد التزام تويوتا بتحقيق الحياد الكربوني وخلق حلول تنقل مستدام للجميع.

وسيتم تزويد مركبة الأجرة الهيدروجينية بالوقود في أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وتقع المحطة المخصصة للتزود بالوقود الهيدروجيني الأخضر في مدينة مصدر وتديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع.

ويأتي التعاون بين الشركاء في إطار التزامهم بتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الطاقة ودعم قطاع النقل المستدام في أبوظبي، الأمر الذي سينعكس على تعزيز الدور الذي يلعبانه في ضمان الاستخدام الأمثل لمركبات الأجرة العاملة بالهيدروجين الأخضر.

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لشركة تواصل للمواصلات، السيد غنى جبور، التزام الشركة بالعمل على بناء مستقبل أخضر الأمر الذي يتطلب إنشاء نظام مواصلات صديق للبيئة. وبما أننا نخوض غمار الابتكار، فإن خطواتنا التالية تتضمن تعزيز أسطولنا بالحلول المبتكرة والتي تساهم في دعم تطوير أنظمة النقل الذكية والصديقة للبيئة والهام الآخرين لدفع مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة. ونتطلع في شركة تواصل لبناء عالم تتناغم فيه أنظمة المواصلات مع البيئة، وتمثل تجربة مركبة الأجرة الهيدروجينية الخضراء من أهم خطواتنا نحو تحقيق هذه الرؤية الطموحة، إذ يعكس ذلك جهودنا الحثيثة للارتقاء بالخدمات وفقاً لأعلى المعايير الدولية، إلى جانب سعينا الدؤوب لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع اعتماد حلول نقل مستدامة وآمنة وموثوقة وذكية في إمارة أبوظبي.

وتعمل شركة تواصل للمواصلات في مجال النقل العام في إمارة أبوظبي منذ عام 2007 تحت إشراف مركز النقل المتكامل وقد نجحت في ترسيخ مكانتها كمزود رائد لخدمات النقل، الأمر الذي انعكس على تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مستدام للتنقل من خلال إدارة استخدام مركبات الأجرة بشكل استراتيجي واحترافي.