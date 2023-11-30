اطلاق منشأة إيفيك DiamondsTM المعتمدة لإنتاج الماس المتطور والمزروع في مختبراتنا المحلية

اصبحت دبي موطنأ لشركة ألماس رائدة ومعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ، والمعروفة دائماً بفخامتها وإبتكاراتها التي لا مثيل لها، والتي من المقرر أن تعيد تعريف صناعة المجوهرات الفاخرة .

- أسست شركات Plasmability و Crossworks Manufacturing(عضوة في مجموعة HRA ) ودبي القابضة و(SJM Group) وشركة بوند ، إيفيك Diamonds، لتصبح شراكة إستيراتيجية رائدة متقدمة تقنيا في مجال الماس والمجوهرات الفاخرة والمستدامة والمصنوعة حسب الأعراف .

لقد افتتحت إيفيكTM رسميا منشأتها المعتمدة للإنتاج المتكامل والتي صممت على أحدث طراز في قلب دبي وهي جاهزة لحصاد الدفعة الأولى من الماس المُصنع في المختبر في 1 ديسمبر 2023 الساعة 2 ظهرًا. إن التزام الشركاء بالجودة والابتكار والاستدامة التي لا مثيل لها من شأنه أن يغير مشهد صناعة الماس في المنطقة وخارجها، ونبع ذلك الإلتزام من الشغف المشترك بين الشركاء لتقديم الماس الرائع والخالي من الصراعات (النزاعات و إنتهاك حقوق الإنسان والصديق للبيئة) والذي فاق حدود الابتكار في صناعة الماس , من خلال منشأة حديثة ومعتمدة للإنتاج والقطع والتلميع، تم تجهيز إيفيك بأحدث التقنيات وفريق من المهندسين والعلماء والحرفيين المهرة الذين ينتجون ألماسا رائعا مُصنعاً في المعمل يتفوق في الجمال والتألق والوضوح عن غيره من الماس المستخرج أوالمزروع في المختبرات الأخرى .

الميزات الرئيسية للماس المزروع في مختبر إيفيك:

جودة رائعة: تم إنتاج ألماس إيفيك المزروع في المختبر بدقة شديدة ليظهر جودة وتألقًا استثنائيين لزراعته بدقة وخبرة , حيث تتم عملية نمو إيفيك في خطوة واحدة متواصلة، مما يؤدي إلى وضوح وتألق مذهل. ان إنتاج إيفيك من الماس غير مسبوق في جودته، حيث يتم تصنيف كل ماسة من إيفيك واعتمادها من حيث القطع واللون والوضوح ووزن القيراط، مما يضع معايير جديدة في إنتاج الماس المختبري.

مستدامة وأخلاقية: تلتزم إيفيك بالاستدامة والأخلاق. وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يتم إنتاج ألماس إيفيك بأقل قدر من التأثير البيئي ولا ينطوي على ممارسات تعدين ضارة أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

الابتكار الأساسي: تدفع إيفيك باستمرار حدود الابتكار التكنولوجي في إنتاج الماس. يتمتع علماء ومهندسو إيفيك بسنوات من الخبرة، مكرسين لتعزيز عملية زراعة الماس، وضمان الماس المزروع والمقطع بشكل إستثنائي ورائع.

مجموعة مذهلة: من السوليتير الكلاسيكي إلى التصميمات المخصصة المعقدة، تقدم إيفيك عالمًا من الإمكانيات من خلال الماس والمجوهرات المزروعة في المعمل.

مختبر إيفيك: يقع مختبر إيفيك في قلب مدينة دبي، ويعكس فخامة المدينة ورفاهيتها. ويتمتع مختبر إيفيك بموقع استراتيجي يمكنه من خدمة الأسواق الإقليمية والدولية، وتوفير وجهة ملائمة للماس المزروع في المختبر بجودة لا مثيل لها.

موقع المختبر المعتمد: تم إعتماد موقع مختبر إيفيك من قبل دبي للإقتصاد والسياحة ومعتمد من قبل وزارة الصناعة المتقدمة كمنشأة صناعية متقدمة تكنولوجياً متخصصة في الماس المزروع في المختبر ومسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، ستحتوي إيفيك على 52 آلة CVD (نظام ترسيب البخار الكيميائي) وأكثر من 400 جهاز قطع وتلميع.

وأعرب السيد بوب باسنيت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Plasmability LLC، نيابة عن الشركاء عن سعادتهم بمستقبل الشركة في دبي، قائلاً: "يسعدنا أن نؤسس وجودنا في دبي، المدينة المعروفة بابتكارها ورفاهيتها. "إن التزامنا بتوفير الماس المذهل الذي تم إنتاجه في المختبر في منشأة معتمدة على أحدث طراز يتوافق مع قيم وتطلعات هذه المدينة الاستثنائية. ونحن نتطلع إلى خدمة الأسواق الإقليمية وخارجها ".

أعرب السيد أسامة السلمان ، المدير العام لشركة إيفيك، عن أن "إطلاق منشأة إيفيك المعتمدة لإنتاج وتقطيع وتلميع الألماس المختبري في دبي يعد خطوة مهمة نحو إحداث ثورة في إنتاج الماس، مما يوفر للمستهلكين تجربة مستدامة وأخلاقية ونزيهة". إن اختيار إيفيك من قبل عملائنا هو إختيار استثنائي لاحتياجاتهم من المجوهرات. ومع استمرار إيفيك في النمو والابتكار، فإنها ستعمل على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال الماس المزروع في المختبرات وتتماشى مع مكانة دبي كمركز عالمي لتكنولوجيا الماس المتطورة والمتقدمة.

إيفيك هي شركة رائدة في مجال قطع وتلميع الألماس المختبري ومقرها في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. مع الالتزام بالاستدامة والأخلاق والابتكار. تنتج إيفيك ألماسًا عالي الجودة تم إنتاجه في المختبر من بداية خط الإنتاج إلى نهايته(الصقل) والذي يلبي متطلبات سوق المنتجات الفاخرة الحديثة وهو في طليعة هذه الصناعة التحويلية ورمز للجمال والأخلاق والمسؤولية.

تم تطوير تقنية CVD الخاصة بـ إيفيك بواسطة Plasmability في مقرها الرئيسي في أوستن بتكساس وتم نقلها إلى مختبر إيفيك, حيث يتم إنتاج الماس المزروع بطريقة تغاير ما يتم إنتاجة بنظام الضغط والحرارة العالية ( HPHT ) وسيتم توثيقه بشهادة GIA بتصنيع فائق الجودة في كل من الأشكال المستديرة والفاخرة. عملية إنتاج إيفيك الفريدة الخاصة بها لا تترك أي حبيبات أو خطوط نمو مما يمنحها مظهراً مميزاً، وهذا يجعل ماس إيفيك الإختيار الأمثل لعملائنا عن باقي المنتجات المماثلة ، بما يتجاوز العروض التقليدية المزروعة في المختبر. تعدد الأحجام والصفاء والخصائص الفريده من نوعها تجعل المنتج لا مثيل له في صناعتنا.

أن خبرة شركة Crossworks أحد الشركاء تتمثل في تخصصها في إبتكار وتطوير تصميم الماس ، حيث انهم في طليعة الشركات المتخصصة في إبتكار تصميم الماس وتصنيع الماس. من خلال وجود منشأتين للتلميع على أحدث طراز في تورونتو بكندا ومدينة هوتشي منه بفيتنام، تتخصص شركة Crossworks في تصنيع القطع المتميزة و المثالية والراقية في جميع الأشكال، وقد نقلت خبرتها إلى شراكة إيفيك. جميع عمال التلميع هم قاطعي ألماس عالميين ملتزمين بالاهتمام بالتفاصيل والدقة.

ولقد أضاف السيد إيتاي أرييل، المدير التنفيذي للمبيعات العالمية لشركة Crossworks: "إن بوند للإستثمار وPlasmability هما شركتان رائدتان في الصناعة ويتشاركان التزامنا بالتميز، ويسعدنا أن نقدم هذا العرض الفاخر الجديد إلى السوق معهم من خلال شراكة إيفيك.

تضمن أنظمة التصنيع الحديثة المستخدمة داخل إيفيك بتسجيل عملية الإنتاج على كل حجر من بدايته (زراعة) حتى نهايته (صقله). إذ يتم تسجيل مرحلة الإنتاج لكل حجر لضمان أعلى درجة من الشفافية.

إن دبي القابضة (مجموعة SJM) هي مجموعة شركات رائدة مقرها مدينة دبي النابضة بالحياة، الإمارات العربية المتحدة، تتمتع بسجل حافل لأكثر من 20 عامًا، وقد نمت دبي القابضة لتصبح شركة متعددة الاستخدامات وديناميكية تفتخر بمحفظة متنوعة تشمل العقارات والبناء والتجارة والنفط والغاز وحلول تكنولوجيا المعلومات والشحن وإعادة تدويرو توظيف القوى العاملة والمزيد.

بوند للاستثمار هي شركة استثمارية دولية قابضة مقرها أبوظبي، وتعد واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة وأكثرها ديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعرف شركة بوند للإستثمار بأنها حاضنة أعمال مبتكرة وقد اكتسبت سمعة غير مسبوقة بفضل سمعتها وكفاءتها وإحترافيتها في تقديم خدماتها التي لا مثيل لها .