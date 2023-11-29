لقطات مدهشة من دبي.. عدسات تحلّق في السماء

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الأعمال الفائزة بمسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو لمعرض دبي للطيران 2023، بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني. وفتحت المسابقة أبوابها للمشاركة من 13 إلى 21 الجاري على ثلاثة محاور هي: «صورة وقصة»، و«ملف مصور»، ومحور الفيديو، بمجموع جوائز 105 آلاف درهم.

وفاز بالمركز الأول في «صورة وقصة» الروسي كيريل جوريلوف، وبالمركز الثاني الهندي شيجيث أوندين تشيريات، وحلّ الباكستاني عاصم علي ثالثاً. وفي «ملف مصور» حجز الفلبيني مارك أنتوني أغتاي المركز الأول، ومواطنه مايكل سارمينتو المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب اليمني أصيل محمد.

فيما حصد الإماراتي يوسف اللوغاني المركز الأول في «محور الفيديو»، وكان المركز الثاني من نصيب مكسيم بيتيسور (مولدوفا)، وجاء ثالثاً السوري غيث بايزيد.

وقال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث: «سعداء بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، من خلال ابتكار مسارات إبداعية بصرية مُشوّقة للمصورين، وفتح باب منافسة بين المهارات الخاصة القادرة على التقاط أعمال مدهشة، ضمن حدث دولي يتابعه الملايين حول العالم».