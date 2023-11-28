«دبي للإعلام» جاهزة لمواكبة «كوب 28» وفرحة «عيد الاتحاد»

أعلنت «دبي للإعلام» انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بمواكبة فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، حيث سيجمع المؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إضافة إلى آلاف الخبراء والإعلاميين والناشطين في مجال المناخ، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الشركات والمؤسسات غير الحكومية، بهدف مناقشة سبل مواجهة أزمة المناخ التي يتزايد أثرها السلبي حول العالم.

وتواصل «دبي للإعلام» استعداداتها لمواكبة فعاليات مؤتمر «كوب 28» ونقله إلى العالم بأفضل صورة، وفي الوقت نفسه، ستواكب أيضاً مجريات الحفل الرسمي لعيد الاتحاد 52 الذي سيقام في مدينة إكسبو دبي، حيث أعدّت تشكيلة مميزة من البرامج التلفزيونية والفواصل الإذاعية، والتغطيات الصحافية والرقمية المبتكرة التي تقف وراءها طواقم عمل تتميز بخبرتها وحرفيّتها العملية في تغطية الأحداث والفعاليات الدولية الضخمة.

تقديم الأفضل

وأكدت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، الالتزام بالعمل على تقديم الأفضل لمشاهدي قنوات دبي ومتابعي منصاتها الرقمية في الدولة والمنطقة العربية والعالم.

وقالت: «يعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، ونحن في (دبي للإعلام) أخذنا على عاتقنا منذ اللحظة الأولى، إيصال رسائله إلى العالم أجمع، عبر استثمار خبراتنا التقنية والفنية في مواكبة وتغطية الأحداث الدولية، وهو ما يعكس نوعية الجهود التي تبذلها (دبي للإعلام) ومساعيها لتقديم مستوى راقٍ من العمل الإعلامي الذي يؤكد مكانتها واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في الإمارات، ومن أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولفتت الجرمن إلى أن تغطية قنوات «دبي للإعلام» للمؤتمر، تعكس أهمية دور الإعلام الوطني في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي، من خلال مواكبة جميع جلسات وفعاليات الحدث الدولي، كما نوّهت بأن «دبي للإعلام» ستواكب فعاليات المؤتمر الدولي وحفل عيد الاتحاد الـ52 عبر شبكة من المراسلين والإعلاميين من موقع الحدث، وتقديم تقارير عبر مجموعة مختلفة من البرامج التلفزيونية والرقمية التي ستبث على شاشات قنوات «دبي للإعلام».

وتابعت: «مواكبة (دبي للإعلام) لمجريات مؤتمر (كوب 28) وحفل عيد الاتحاد، تعكس ما تمتلكه من إمكانات وقدرات عالية على تقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة، تعزز مكانة دبي والإمارات على الساحة الإعلامية العربية والدولية، فضلاً عن قدرتها على صنع محتوى إعلامي متميز بأدوات متجددة».

صورة رقمية

وأشارت رئيسة تحرير «دبي بوست»، مديرة إدارة الإعلام الرقمي في «دبي للإعلام»، خديجة المرزوقي، إلى أن طبيعة الحدث وأهميته تفرضان مواكبته بطريقة مبتكرة.

وقالت: «طبيعة الحدث وضخامته تفرضان علينا مواكبته بطريقة مبتكرة من خلال منصات (دبي للإعلام) الرقمية، التي نسعى من خلالها إلى تقديم صورة متكاملة عن المؤتمر الدولي، عبر جملة من البرامج والتقارير واللقاءات الخاصة، بطريقة تتناسب مع طبيعة منصاتنا الرقمية، وحسابات (دبي للإعلام) الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث نضيء على جوانب مختلفة من الجلسات والفعاليات التي تصاحب المؤتمر، وعلى أبرز القضايا التي يناقشها طوال فترة انعقاده في دبي».

وأكدت أن طواقم «دبي للإعلام» بدأت بالاستعداد لتغطية الحدث ونقله إلى العالم بصورة رقمية متطورة. وأضافت: «تحرص (دبي للإعلام) من خلال منصاتها الرقمية على ترجمة ونقل الرسائل الرئيسة لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، إلى جانب إبراز جهود الإمارات في حماية البيئة وتبني نهج الاستدامة».

مسيرة التقدّم والتنمية

ولفت رئيس مركز الأخبار والنشر، سعود الدربي، إلى أهمية دور الإعلام في إيصال رسالة الإمارات إلى العالم، وإسهاماته في مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها الدولة بفضل رؤى القيادة الرشيدة. وقال: «مواكبة (دبي للإعلام) لأبرز الأحداث الدولية التي تستضيفها دبي والإمارات، تعكس حرصها الدائم على نقل رسالة الإمارات إلى العالم، والتعريف بما حققته من إنجازات لافتة، بفضل الرؤى الطموحة للقيادة الرشيدة. ووجود طواقمنا في موقع استضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) يجسد رؤية (دبي للإعلام) المتمثلة في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة العالية في مواكبة الأحداث الدولية».

وأوضح الدربي أن «دبي للإعلام» في إطار خططها وبرامجها المتنوعة، ستواكب من خلال فريق مختص من الإعلاميين والمحررين والفنيين والمعدّين كل جلسات الحدث الدولي، وستعمل على نقل كل قراراته وتوصياته إلى العالم، باستخدام أحدث التقنيات التي تكشف عن حجم الإمكانيات التي تمتلكها «دبي للإعلام».

وقال: «لضمان نجاح تغطية المؤتمر الدولي، أعدّ مركز الأخبار وصحيفتا (البيان) و(الإمارات اليوم)، فريقاً متميزاً قادراً على إنجاز العشرات من التقارير الميدانية الحية، كما نعمل في صحيفة (البيان)، على إصدار ملحق متميز وخطة برامجية متكاملة، إضافة إلى سلسلة من البرامج التلفزيونية والرقمية التي ستسهم في نقل الحدث وإيصاله إلى كل فئات الجمهور حول العالم».

وتحت عنوان «كوب 28.. 1.5 درجة» ستقوم «دبي للإعلام» في الأول من ديسمبر 2023، بنقل وقائع حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر على الهواء مباشرة، وستتم خلال البث المفتوح تغطية توافد قادة ورؤساء الدول والوفود المشاركة في المؤتمر إلى مقر الحدث في مدينة إكسبو دبي. وستتضمن فقرات البث استضافة مجموعة من ضيوف المؤتمر، إلى جانب عرض تشكيلة متنوعة من التقارير التوعوية المصورة والمدعومة بالغرافيك، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا التغير المناخي، وأهمية الاستدامة وتطبيقاتها، إضافة إلى الإضاءة على دور الإمارات في حفظ البيئة وجهودها في مكافحة التغير المناخي، واستراتيجياتها الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومبادراتها الدولية في هذا المجال، كما يتضمن البث المباشر أيضاً عرض مجموعة من التقارير المعدّة بالواقع الافتراضي والواقع المعزز، بهدف تقديم تجربة مشاهدة نوعية.

قابل للنقاش

وسيواكب تلفزيون دبي مؤتمر الأطراف من خلال تقديم «رسالة كوب»، وهي نشرة إخبارية لمدة 15 دقيقة، تبث على الهواء مباشرة يومياً، وسيتوحد بث قنوات «دبي للإعلام» التلفزيونية والإذاعية في الثاني من ديسمبر المقبل، لنقل وقائع الحفل الرسمي لعيد الاتحاد 52 الذي سيقام في مدينة إكسبو دبي.

وسيعمل تلفزيون دبي بدءاً من الرابع إلى 12 ديسمبر 2023، على تأمين تغطيات خاصة للمؤتمر، من خلال البرنامج الصباحي «دبي هذا الصباح» الذي سيبث من استوديو «دبي للإعلام» في مدينة إكسبو دبي، وستشمل التغطيات تقديم مجموعة تقارير ومقابلات حصرية مع ضيوف المؤتمر، حيث تتولى الإعلامية نوفر رمول، تقديم حلقات خاصة من برنامجها «قابل للنقاش» الذي يبث مساء كل أربعاء، وتستضيف فيه مجموعة من الشخصيات التي تناقش - من الناحية الاقتصادية - أبرز القضايا التي يضيء عليها المؤتمر.

وضمن برنامج «عالم واحد مع نوفر» الذي يبث يومي الجمعة والسبت، ستطل مجموعة من أبرز الشخصيات وضيوف المؤتمر، كما تتضمن خطة «دبي للإعلام» بث «رسالة يومية» من «كوب 28» يقدّمها فيصل سي صابر، ويركز فيها على مبادئ الاستدامة، وأهمية تطبيقها على أرض الواقع. أما قناة «دبي ون» فتخصص للحدث العالمي مساحة واسعة من دورتها البرامجية، وستتم مواكبته من خلال برنامج «DxB Today» الذي يبث من الإثنين إلى الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصراً من استوديوهات «دبي للإعلام» في مدينة إكسبو دبي، كما ستقدم القناة تغطيات حصرية للمؤتمر باللغة الإنجليزية.

وتواكب إذاعتا «دبي» و«نور دبي» المؤتمر من خلال مجموعة من التقارير المسموعة والفواصل الإذاعية المبتكرة التي تضيء على مفهوم الاستدامة، وأهمية العمل على مكافحة التغير المناخي وتداعياته على الأرض، إلى جانب استعراض مبادرات الدولة في هذا السياق.

ومن جهة أخرى، ستواكب «دبي للإعلام»، جلسات المؤتمر وكل فعالياته عبر منصاتها الرقمية، فمنذ الإعلان عن فوز الإمارات باستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف (كوب 28) في نوفمبر 2021، واظب الإعلام الرقمي على صناعة محتوى معرفي وتوعوي حول الحدث المرتقب، بهدف تعريف الجمهور بأهمية المؤتمر وحجم التأثير الذي قد يصنعه التعاون الدولي فيه لمستقبل كوكب الأرض، وقدرته على إحداث تغيير إيجابي في أزمات التغير المناخي. وسيواصل الإعلام الرقمي جهوده خلال أيام المؤتمر لتقديم الخبر والمعلومة بأسلوب سهل ممتنع ومؤثر، يتناسب مع طموحات وتطلعات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديوهات القصيرة، والسرد القصصي والمعلوماتي، وأحدث الأساليب التفاعلية بالنص والصوت والصورة.

نشرة يومية مصورة

تصدر صحيفة البيان ملحقاً يومياً بعنوان «الطريق إلى كوب 28»، يتضمن نشر مجموعة حوارات حصرية مع مسؤولين وخبراء في مجالات الاستدامة والمناخ، إضافة إلى إنفوغرافيك وتقارير وتحقيقات خاصة ترصد جهود الدولة ومبادراتها في الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وحماية البيئة والتحفيز على استدامة الموارد الطبيعية وإعادة التدوير، ومعالجة النفايات وتنويع مصادر الطاقة، إلى جانب رصد استثمارات الدولة في الطاقة النظيفة والمتجددة، ونتائجها المتقدمة في التحول نحو طاقة بديلة، وكذلك استثمارات الإمارات في أكثر من 70 دولة حول العالم دعماً للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، والتوجّه نحو الاقتصاد الأخضر، كما يتضمن ملحق «البيان» تقارير تركز على دور الفن والثقافة في التوعية بقضايا المناخ، إضافة إلى رصد أبرز ما تتناوله الصحافة العالمية وتغطياتها للمؤتمر الدولي (كوب 28).

كما ستصدر صحيفة «الإمارات اليوم» طوال فترة انعقاد المؤتمر ملحقاً خاصاً يتضمن تغطيات موسّعة لأهم مجريات الحدث العالمي، إضافة إلى زوايا متنوعة تضيء على جوانب مهمة في العمل المناخي، وحوارات مع صناع القرار والمسؤولين والخبراء، وتقارير حول الأمن الغذائي وتكنولوجيا المناخ، والشباب والعمل البيئي وغيرها، كما تواكب الصحيفة المؤتمر بسلسلة من التقارير المصورة التي تبثّها عبر منصاتها الرقمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.