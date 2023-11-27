ولادة وحيد قرن سومطري نادر في إندونيسيا

ولد عجل نادر من وحيد القرن السومطري، في حديقة وطنية في إندونيسيا، وهو العجل الثاني من الأنواع المهددة بخطر الانقراض، الذي يولد في الحديقة هذا العام.

وأفادت وزارة البيئة والغابات في بيان بأن العجل الذكر، هو نتاج التزاوج بين وحيد قرن ذكر، يدعى هارابان ووحيد قرن أنثى محلية، تدعى دليلة. وهو خامس عجل يولد في منطقة محمية وحيد القرن «واي كامباس»، في سومطرة منذ ولادة انداتو في عام 2012.

وقالت وزيرة وزارة البيئة والغابات، سيتي نوربايا «نحن ممتنون لميلاد العجل الخامس، في واي كامباس، وهذا يؤكد مرة أخرى التزام الحكومة الإندونيسية بالحفاظ على وحيد القرن، لاسيما وحيد القرن السومطري». والعجل، الذي لم يطلق عليه اسم بعد، هو أول مولود لدليلة، التي تبلغ سبع سنوات، وثاني وحيد قرن يولد في الحديقة. يشار إلى أن وحيد القرن السومطري هو أصغر أنواع وحيد القرن في العالم.