رغم الإغلاق الذكي.. لاهور مازالت ضمن المدن الأكثر تلوثاً

على الرغم من جهود حكومة مدينة لاهور الباكستانية للسيطرة على الدخان، فإنها مازالت ضمن المدن الأكثر تلوثاً في العالم حتى أمس.

وذكرت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أن رئيس الوزراء المؤقت لإقليم البنجاب وعاصمتها لاهور، محسن نقوي، أصدر الخميس الماضي أوامره باتخاذ إجراءات شملت الإغلاق الذكي للحد من الدخان.

ولكن الإغلاق الذكي لم يتمكن من تحسين الوضع، إذ سجل مؤشر جودة الهواء في لاهور 356 (خطير للغاية)، أمس.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون مشكلات تنفسية في المستشفيات بسبب استنشاق الدخان السام. وكان الأطفال وكبار السن الأكثر تضرراً من التلوث.

يشار إلى أن لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان، حلت في المرتبة الثالثة في قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم أخيراً.