أمازون تجد وظيفة أخرى لإنسانها الآلي «أسترو».. بعد فشله في المنازل

قررت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأميركية أمازون دوت كوم إيجاد وظيفة جديدة لإنسانها الآلي أسترو الذي أطلقته منذ عامين للقيام بالأعمال المنزلية، لكنه لم يحقق إلا نجاحاً محدوداً.

وبدأت أمازون استخدام أستروا ككلب حراسة يقوم بالدوريات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل المتاجر، بعد أن جاءت ردود أفعال المستخدمين على هذا الجهاز غير مرحبة رغم تصميمه اللطيف.

في الوقت نفسه فإن هذا الجهاز الذي يستخدم في المراقبة ليس رخيصاً، إذ قالت أمازون إن جهاز آسترو فور بيزنس يكلف نحو 2350 دولاراً، رغم أن بعض الشركات يمكن أن تراه أقل تكلفة من الاستعانة بحارس طبيعي.

في الوقت نفسه ستحصل أمازون على اشتراك شهري قدره 80 دولاراً مقابل تسجيل فيديوهات كاميرات المراقبة المثبتة في الإنسان الآلي أسترو لستة أشهر أو إرسال الإنسان الآلي لعمل دورية في طرق محددة على سبيل المثال.

كما يمكن للعميل دفع 99 دولاراً شهرياً إضافياً مقابل تفعيل خدمة أمنية تتيح لآسترو رصد صوت جرس الإنذار من الحريق أو تحطم الزجاج والاتصال بشرطة النجدة بصورة آلية عند الضرورة.

ويمكن لكاميرا آسترو الرؤية على ارتفاع أكثر من متر ورؤية الأشياء الموجودة خلف قطع الأثاث أو أي عوائق أخرى. كما يمكنه تغطية مساحة تبلغ 460 متراً مربعاً بحسب شركة أمازون، التي قررت إطلاق النسخة الجديدة من أسترو في الولايات المتحدة فقط في البداية.

يذكر أن آسترو في حجم المكنسة الكهربائية ويمكن تشغيله بالأوامر الصوتية، كما أنه مزود بخصائص القيام بأعمال الحراسة المنزلية.

وباعت أمازون حتى الآن كميات قليلة من الجهاز في الولايات المتحدة مقابل 1600 دولار للجهاز الواحد لأفراد الأسر المسنين.