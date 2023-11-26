«كورنوال».. غابة كاملة تحت القباب البلاستيكية وعراقة وسحر

تتميز مقاطعة كورنوال - الواقعة جنوب غرب إنجلترا - بطبيعتها الساحرة، التي تأسر الألباب، وقصورها الفخمة ذات التاريخ العريق.

ويمكن للسياح في كورنوال مشاهدة مناظر طبيعية خلابة، إذ تنتشر الأزهار البرية والسواحل الصخرية الوعرة والمنازل الريفية والجدران الصخرية، التي يظهر عليها تأثيرات الطقس.

ونتيجة لهبوب رياح الخليج القريب على منطقة كورنوال، فإنه يمنحها مناخاً مناسباً لأشجار النخيل، وهناك العديد من الحدائق الخاصة شبه الاستوائية، ويُعدّ مشروع إيدن أحد عوامل الجذب السياحي الرئيسة في كورنوال، وهو عبارة عن غابة مطيرة كاملة تحت القباب البلاستيكية.

قصر عريق

ويُعدّ قصر بريدو، الذي يعود إلى العائلة النبيلة بريدو، واحداً من أشهر القصور العريقة في مقاطعة كورنوال. ولاتزال بوابة القصر، التي يرجع عمرها إلى أكثر من 500 عام، يتم فتحها بالمفتاح نفسه، الذي كان يُستخدم في الفترة المعاصرة لحياة ويليام شكسبير.

وشيّد هذا القصر على يد نيكولاس باجان بريدو برون، الذي يعتبر الجيل الـ33 من نسل ويليام الفاتح (1027-1087). ويمكن للسياح زيارة القصر، الذي يشتمل على 46 غرفة نوم، ليس باعتباره متحفاً، ولكن باعتباره مقر إقامة لثلاثة أجيال.

وعند زيارة القصر يمشي السياح عبر قاعة مغطاة بالألواح الخشبية. ويبدو السير نيكولاس بريدو (1550-1627)، الذي بنى هذ القصر، متعجرفاً بعض الشيء في صورته الموضوعة داخل الإطار الذهبي، وبعد ذلك يدخل السياح من باب آخر لمشاهدة الحياة اليومية الإقطاعية لعائلة بريدو.

فندق «فوي هول»

في بلدة فوي يمكن للسياح المبيت في فندق «فوي هول»، وهو عبارة عن فندق فخم يمتاز بإطلالة رائعة على البحر ومناسب لاصطحاب أطفال، حيث تمتلئ غرفة الطعام في الثامنة صباحاً بأصوات الصغار، أثناء مساعدة آبائهم لهم في تناول الإفطار، وفي نحو الساعة التاسعة صباحاً تظهر العائلات، التي لديها أطفال أكبر سناً. وفي فترة ما بعد الظهيرة يتم إشعال المدفأة في البهو، وإنارة الشموع في القاعة ذات الألواح الخشبية، وتسود الأجواء الإنجليزية بامتياز مع تناول مربى الفراولة والكريمة.

