سينما على السطح.. أضخم إنتاجات الأفلام في الهواء الطلق

يعيد سطح غاليريا مول، افتتاح أبوابه لموسم الشتاء حيث تستعدّ السينما التي أصبح اسمها «ڤوكس مونلايت» لمنح ضيوفها تجربةً سينمائية عالية المستوى على سطح غاليريا مول على شارع الوصل، الذي يعدّ من أهمّ الشوارع وأكثرها حيوية في إمارة دبي.

تقدّم ڤوكس مونلايت مجموعة متنوعة من خيارات الجلوس والمقاعد بمظهر وملمس جديدين. يمكن للأزواج اختيار ما يعجبهم بين الكابانات الخاصة التي توفر تجربة فائقة الفخامة، أو الأرائك المريحة (لشخصين) التي توفر لهما تجربة جلوس مريحة وراقية. وتعتبر مقاعد بين باغ مع مسند للقدمين مثالية للاسترخاء والاستمتاع بأحدث الأفلام تحت سماء الليل المتلألئة.

إضافةً إلى قائمة غنية بالخيارات من المأكولات والمشروبات المصممة خصيصاً تم تجهيز ڤوكس مونلايت بأفضل التقنيات المرئية وصوت Dolby 7.1 المحيطي للحصول على تجربة آسرة على الشاشة الكبيرة. تفتح السينما أبوابها من الإثنين إلى الأحد وسيتمّ عرض أضخم الإنتاجات حتى يتمكن الضيوف من مشاهدة أفلام هوليوود وبوليوود والأفلام العربية كما لم يشاهدوها من قبل.