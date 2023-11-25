قلادة وخاتم الإمارات.. إبداع يحتفي باليوم الوطني

احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد تم تصميم قلادة وخاتم الإمارات بدقة وتفان من قبل حرفيي Etika Jewels ذوي الخبرة بالتعاون مع العلامة المحلية 2DOT4 Diamonds. تُعبِّر كِلا القطعتين ذات الإصدار الخاص عن ما يميز دولة الإمارات من وحدة وحب ابتكار وتمسك بالتراث، وهما خير دليل على القيم المشتركة التي شكلت الأمة على مر السنين.

أبرز ما يميز هذه المجموعة هو قطعة الألماس الرائعة التي تتوسط الخاتم والقلادة وتأتي على شكل خريطة الإمارات المميزة، لتُصبح كل قطعة بمثابة تكريم لتراث البلاد الغني ورؤيتها الثاقبة للمستقبل واحتفاءً بيومها الوطني. تم العمل على كل قطعة بدقة شديدة لتخرج إلى النور من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً يُزيّنها الألماس المُصنّع في المختبر ذو الجودة الاستثنائية. تزن قلادة الإمارات، ذات الإصدار الخاص، 7.3 غرامات وتحتوي على إجمالي قيراط من الألماس المُصنّع في المختبر. أما الخاتم، فيزن أربعة غرامات وهو مُرصّع بـ0.9 قيراط من ألماس المختبر. تأتي القطعتان بشكل دائري تتوسطهما قطعة ألماس على شكل خريطة الإمارات ويُزيّنهما ماسات صغيرة الحجم ترمز إلى وحدة الإمارات وتضامنها.