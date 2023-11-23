«رمسيس وذهب الفراعنة».. رحلة مشوقة في أستراليا

يعكس معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، الذي تستضيفه العاصمة الأسترالية سيدني، المهارات الكبيرة التي يتمتع بها الحِرفيون المصريون. ويحتضن المعرض الذي يوفر لزوّاره رحلة مشوقة، ومختارات أصلية نادرة من القطع الأثرية، التي تم إنجازها وتصميمها بأيادٍ ماهرة، بما فيها لوحة كبيرة لرمسيس الثاني، وتوابيت، ومومياوات حيوانات، ومجوهرات بتصميمات ملكية وفريدة، وأقنعة ملكية، وتمائم، وكنوز ذهبية.