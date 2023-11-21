القبض على شاب ثلاثيني اغتصب مسنة بعمر التسعين في دار للمسنين بأستراليا

تم إلقاء القبض على رجل، 34 عاما، في أستراليا، ووجهت إليه تهمة اغتصاب مسنة، 90 عاما، في دار لرعاية المسنين ببلدة "باتو باي"، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال سيدني.



ونقلت صحيفة "أستراليان جارديان "، اليوم، عن الشرطة القول، إن المشتبه به دخل مبنى دارالمسنين في البلدة التي تشتهر بقضاء العطلات، والواقعة على الساحل الشرقي، وهاجم السيدة هناك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي.



وتحدثت رئيسة وحدة مكافحة الجرائم الجنسية، جين دوهرتي، بشأن وقوع عمل "مريع"، وقالت إن مهاجمة سيدة عجوز لا حول لها في المكان الذي تنعم فيه بالأمان بهذه الطريقة، هو أمر لا يخطر على البال.



وأضافت أن الضحية أصيبت بصدمة نفسية وعانت أيضا من جروح خطيرة.



وتقوم أسرة السيدة والطاقم الطبي في المستشفى حاليا برعايتها.



وتم إلقاء القبض على المهاجم المشتبه به في بلدة "ذا إنترانس" القريبة أمس.