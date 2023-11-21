فرصة لعشاق العملاق «جاندام».. لرؤيته بحجمه الطبيعي

هل تساءلت يوماً كيف يمكنك مواجهة روبوت أنيمي إذا دبت فيه الحياة؟ سيساعدك مصنع جاندام في مدينة يوكوهاما اليابانية في معرفة ذلك.

يقف الروبوت، الذي يبلغ ارتفاعه 18 متراً، منتصباً فوق حشود من الزائرين، ثم تنبعث الحياة حقاً في روبوت الأنيمي كل 15 إلى 20 دقيقة، عندما يعيد تمثيل الحركات غير القتالية من المسلسل التلفزيوني الذي يرجع عمره لأكثر من 40 عاماً، بالحوار والموسيقى.

يحاكي الروبوت «آر إكس-78-2» انطلاق عرض ضوء، حيث يركع باتجاه البشر الذين يتابعونه من الأسفل، ويشير إلى النجوم، حيث دخل معارك لسنوات كثيرة.

وتسمح التذكرة العادية التي تبلغ كلفتها 1650 ين (نحو 11 دولاراً)، بنظرة قريبة من على الأرض، ولكن التذكرة في أعلى البرج القريب، التي تبلغ كلفتها 3300 ين (نحو 22 دولاراً)، تسمح لعشاق جاندام بفرصة رؤية الروبوت وهو يتحرك من مستوى الجذع والرأس ورؤية جاندام وهو يطل على المدينة الساحلية.