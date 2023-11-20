عثرت على عملة عمرها 1000 عام في باحة المدرسة

عثرت فتاة في باحة مدرستها الإعدادية صدفة على كنز يتمثل بعملة معدنية نادرة تبين لاحقا أن عمرها 1000 عام حيث قدر الخبراء أنها ربما تعود لزمن ويليام الفاتح.

ورصدت تلميذة الصف التاسع فيلتي، من مدرسة وينستانلي في ليستر، العملة المعدنية في ساحة المدرسة عندما اعتقدت في البداية أنها عملة معدنية بقيمة 5 بنسات. ولكن مع التدقيق اللاحق تبين أن العملة كانت أقدم بكثير وتم نقلها إلى خبير في مجلس مقاطعة ليسترشاير لتحليلها.

ووجد الخبير المختص أن العملة المعدنية تعود إلى زمن ويليام الفاتح ومن المحتمل أن أحد عمال ذلك الزمان أسقطها على وهو يعبر طريقا كان رائجا في هذه المنطقة.

ووفقا لما أعلنته المدرسة فإن الطالبة "رصدت ما اعتقدته قطعة بقيمة خمسة بنسات في العشب، وعندما التقطتها وجدتها خفيفا وبعلامات غير مألوفة. فأخذت العملة إلى معلمها، مايك غرينوود، الذي أجرى بعض الأبحاث ووجد أن العملة كانت بنسًا واحدًا من زمن ويليام الفاتح، وتم صكها حوالي 1068-1070.

ووفقا لما ذكره موقع LeicestershireLive نقلا عن مدير فريق التراث في مجلس مقاطعة ليسترشاير ريتشارد كلارك "فإن العملة كانت ستشكل خسارة كبيرة لمن أسقطها، ربما من جيبه أو محفظة نقوده، فبالنسبة لعامل مزرعة أو عامل عادي في ذلك الوقت كان من شأنه أن يكون ذا قيمة عالية. " ، وقال أنه "في الوقت الذي كانت فيه العملة متداولة، كان موقع المدرسة عبارة عن أرض زراعية أو غابة ليست بعيدة عن مستوطنة براونستون القديمة". وأضاف كلارك شارحا أن موقع المدرسة كان قريبا من طريق رائج كان يدعى "فوس واي" وهو طريق كان " مشهورا للأشخاص الذين يسافرون من ليستر إلى مواقع أخرى."

ولم يوضح الموقع ماذا سيحدث للعملة المعدنية وإن كان يمكن للفتاة الاحتفاظ بها، وما هي قيمتها المالية حاليا.