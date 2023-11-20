تايلور سويفت تؤجل حفلاً: سلامة جمهوري أولاً

أجلت المغنية الأميركية تايلور سويفت حفلها في ريو دي جانيرو أول من أمس، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد يوم من وفاة إحدى معجباتها خلال حفل لها.

وكتبت سويفت على «إنستغرام» قبل نحو ساعتين من صعودها على المسرح «تم اتخاذ القرار بتأجيل حفل الليلة بسبب درجات الحرارة الشديدة في ريو.. سلامة ومصلحة المعجبين وزملائي الفنانين وطاقم العمل يجب أن تأتي في المقام الأول، وستظل دوماً كذلك».

وقالت الشركة المنظمة لحفل سويفت يوم الجمعة الماضي على «إنستغرام» إن آنا كلارا بينيفيدس (23 عاماً) أصيبت بوعكة خلال الحفل الذي أقيم في استاد نيلتون سانتوس، وتوفيت لاحقاً في المستشفى. وقالت هيئة الصحة في إقليم ريو، إن سبب وفاتها لم يعرف بعد وسيتم التحقيق فيه. وسجلت ريو أول من أمس، ارتفاعاً قياسياً لمؤشر الحرارة، الذي يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة، عند 59.3 درجة مئوية. وبلغ المؤشر ذروته أمس عند 59.7 درجة مئوية.