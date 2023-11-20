وسط سد حتا الخلابة.. لياقة وتجديف ويوغا

نجح «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» الذي نظم أول من أمس، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، في سد حتا ذات الطبيعة الخلابة، باجتذاب ما يقارب 1000 مشارك من جميع الأعمار والقدرات، والذين استمتعوا بالحصص التدريبية والتحدي الجماعي وجلسة اليوغا عند مغيب الشمس.

وشكّل «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» الذي نظم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فرصة للمشاركين لتحقيق أهدافهم 30X30، ولكن هذه المرة وسط المياه، وعلى خلفية المناظر الجبلية الخلابة في حتا، ووسط الطبيعة المذهلة للمكان.

من جهته، دعا المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، الجميع إلى اكتشاف التجارب النابضة بالحياة التي تتميز بها حتا، لتحقيق أهداف 30x30 مع الاستمتاع بجمال المناطق المحيطة بها.

بينما أعرب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، عن سعادته بالمشاركة الواسعة في النسخة الافتتاحية من تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً، مضيفاً «ندعو كل أفراد المجتمع إلى الحفاظ على هذا الزخم، لاسيما مع اقترابنا من الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة، الذي سيشهد مجموعة من الأنشطة والتحديات والمبادرات الشيقة».