دوقة ساسكس: سعيدة بالعودة إلى هوليوود

أكدت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، أنها «سعيدة» بالعودة إلى صناعة الترفيه من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها هي وزوجها الأمير هاري.

وظهرت الممثلة السابقة بمسلسل «سوتس» على السجادة الحمراء في فعالية مجلة فاريتي «باور أوف ومين» في لوس أنجلوس مساء الخميس الماضي، للاحتفال بإنجازات المرأة في مجال الترفيه. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ميغان قولها إنها «فخورة حقاً» بالمشروعات التي أنتجتها شركة «أركويل برودكشنز» حتى الآن، بما في ذلك المسلسل الوثائقي «هاري آند ميغان». وقالت ميغان لمجلة فاريتي على السجادة الحمراء إنها ترغب في إنتاج «أعمال تجعل الناس يشعرون بالانتماء إلى المجتمع». وأضافت «لدينا الكثير من الأشياء المثيرة في القائمة». وحضرت ميغان (42 عاماً) هي وممثلات شهيرات، مثل بيلي إيليش ومارجوت روبي وكاري موليجان، في الفعالية التي شهدت مشاركة الكثير من النجوم، الخميس الماضي.