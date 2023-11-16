بسبب التأخر بالإيجار.. أحرق المنزل بمن فيه

ألقي القبض على رجل في نيويورك بعد أن أشعل النار في أحد العقارات لأن المستأجرين لم يدفعوا الإيجار ورفضوا الخروج، وفقا للسلطات.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إن مالك العقار الذي حددته باسم رفيق إسلام يواجه جرائم متعددة، بما في ذلك ثماني تهم بمحاولة القتل والاعتداء والحرق العمد.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الإدارة إن المالك "كان غاضبا بسبب توقف مستأجري الطابق الثاني عن دفع الإيجار، كما رفضهم مغادرة المنزل، لذلك أشعل النار في الدرج الداخلي" للمبنى السكني في بروكلين.

وقالت السلطات إن شخصين بالغين وستة أطفال كانوا في المنزل وقت الحريق، ولكنهم تمكنوا جميعا من الفرار من المنزل وفقا لإدارة الإطفاء.

وأشارت السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "الشرطة أمضت 4 أسابيع في التحقق من شريط فيديو للتأكد من هوية المشتبه به قبل العثور على صورة لمالك البناء وهو يرتدي غطاء رأس وقناع(على وجهه)".