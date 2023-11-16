خبراء التصحر يحذرون من زيادة العواصف الترابية عالمياً

حذّر خبراء الأمم المتحدة، في اجتماع في سمرقند بأوزباكستان، من زيادة كبيرة في العواصف الرملية والترابية، فيما تزداد ظاهرة التصحر في أنحاء العالم.

والتصحر هي ظاهرة تصير فيها الأراضي الصالحة للزراعة صحراوية جراء العمليات الطبيعية أو النشاط الإنساني.

وأعلنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومقرها بون، أن العواصف الرملية والترابية هي مشكلة مستهان بها، وتحدث الآن بشكل متكرر أكثر في أجزاء عدة من العالم.

وأضافت الاتفاقية أن العواصف الرملية تتسبب في ضرر في شمال ووسط آسيا وحتى إفريقيا.

وقالت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إنه، إضافة إلى العواقب الاقتصادية الناتجة، قد تكون هناك مشكلات صحية، مثل الأمراض التنفسية.

ووفقاً للتقديرات، يتم إطلاق ملياري طن من الرمال والأتربة في الغلاف الجوي على مستوى العالم سنوياً.