لم يطفىء محرك سيارته لثلاثة أسابيع لسبب غريب

اعتقلت السلطات الأميركية رجلاً من فلوريدا يعمل سائقاً لدى شركة أوبر بعدما أبقى محرك سيارته المستأجرة يعمل لمدة ثلاثة أسابيع بدون توقف، بعد تعمده عدم سداد المدفوعات عليها، وذلك لتفادي تشغيل جهاز يمنع السيارة من العمل مجددا إن تم إيقاف المحرك.

ووفقًا لبيان صحافي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة بولك (الولايات المتحدة)، تم القبض على إيليا أوستن ميلز، 27 عامًا، من ميتلاند، في 24 أكتوبر ووجهت إليه تهمة السرقة الكبرى لسيارة والقيادة برخصة معلقة أو ملغاة. وقال جرادي جود، عمدة مقاطعة بولك، في مقطع فيديو نُشر على صفحة يوتيوب الخاصة بمكتب الشريف: "هذا هو المجرم الأكثر جنونًا الذي واجهناه منذ فترة".

وأوضح قائد الشرطة أن ميلز، بصفته سائق أوبر، نقل زوجين زائرين من المملكة المتحدة إلى منزلهما المستأجر في سيارة شيفروليه ذات دفع رباعي عندما حاصره أربعة رجال شرطة وأجبروه على التوقف وفق ما ذكرت قناة WFTV على بعد عدة أميال غرب عالم والت ديزني.

وقالت الشرطة إن ميلز، الذي استأجر السيارة من أجل العمل كسائق في أوبر، توقف عن سداد المدفوعات عليها ورفض تلقي مكالمات من شركة مقاطعة أورانج التي تعاقد معها.

وأوضح الشريف جود إن "التحقيق أصبح في مرحلة ما جريمة وتم تصنيف السيارة على أنها مسروقة."

وتابع "لا يمكنك تصديق هذا. لقد ترك السيارة تعمل لمدة ثلاثة أسابيع. هل تعرف لماذا؟ لأنه إذا أطفأه (أي المحرك)، فلن يعود إلى العمل."

وقالت المحطة إن الشركة المستأجرة قامت بتركيب أجهزة في سياراتها يمكن تفعيلها عن بعد لمنع السيارة من إعادة التشغيل إذا توقف المستأجر عن سداد المدفوعات.

واحتج الشريف جود على تصرفات اللص مشيرا أنها ستؤذي غيره قائلا "الآن سيشتري شخص ما تلك السيارة المستأجرة يومًا ما، وليس لديه أي فكرة عن أن محركها عمل لمدة ثلاثة أسابيع (متواصلة)."

ومن المقرر أن يمثل ميلز أمام المحكمة في 28 نوفمبر، وفقًا لسجلات محكمة مقاطعة بولك على الإنترنت.