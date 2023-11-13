ساعات من الإثارة.. «ملك الغابة» يتبختر في مدينة إيطالية

تسبب أسد هارب من سيرك في ساعات من الإثارة في مدينة لاديسبولي الساحلية الإيطالية، أول من أمس. وجاب الحيوان المفترس شوارع البلدة التي يبلغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة، وتقع شمال روما، في فترة ما بعد الظهر. وطالب عمدة المدينة أليساندرو غراندو السكان بأن «يكونوا حذرين للغاية».

واستغرق الأمر ساعات عدة قبل أن تتم تهدئة الحيوان والإمساك به مجدداً.

وتداول البعض مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر «ملك الغابة» وهو يتبختر في شوارع المدينة، وعلى طول الأرصفة. والتزم معظم السكان منازلهم وشققهم كإجراء احترازي. كما علق البعض مؤقتاً في سياراتهم. ورصد الحيوان في وقت لاحق خارج لاديسبولي.

وفي وقت لاحق من المساء، جرى تحديد مكان الأسد، وتم تخديره، بحسب رئيس البلدية. ثم نام الأسد بعد بضع دقائق، وأعيد إلى السيرك.

وكتب غراندو «آمل أن تؤدي هذه الحادثة إلى زيادة الوعي، وأن نضع حداً أخيراً لاستغلال الحيوانات في السيرك». وتحسباً لشكاوى محتملة، أوضح أنه لم يسمح بوجود سيرك للأسود في المدينة، لكنه لا يملك السلطة لمنع ذلك.