كشف النقاب عن تمثالين لإليزابيث الثانية ودوق إدنبره

كشف ملك بريطانيا تشارلز الثالث، والملكة كاميلا، النقاب عن تمثالين لوالديه، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ودوق إدنبره، لدى وصولهما إلى حضور مهرجان ذكرى إحياء الفيلق الملكي البريطاني في قاعة ألبرت الملكية بلندن أول من أمس.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، بأنه قد تم وضع التمثالين البرونزيين المنحوتين بالحجم الطبيعي، لإحياء ذكرى تفاني الملكة السابقة وزوجها، في قاعة الاحتفالات، في إطار ذكرى مرور 150 عاماً على تأسيسها.

وبدا تشارلز متأثراً وهو ينظر إلى تمثال والدته الراحلة، أثناء مراسم كشف النقاب عن التمثالين. ورافق تشارلز وكاميلا في وقت لاحق تسعة آخرين من أفراد العائلة الملكية، من بينهم الأمير وليام وزوجته كيت، للمشاركة في مراسم المهرجان.