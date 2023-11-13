«بنات ألفة» ينافس في مسابقة روائع عربية

كشفت شركة «فيلم كلينك» عن مشاركتها في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بأربعة أفلام، خلال الدورة الثالثة المقرر عقدها في الفترة من 30 الجاري حتى التاسع من ديسمبر المقبل.

وتنافس الشركة بفيلمي «هجّان» و«بنات ألفة» في مسابقة روائع عربية، و«كواليس» في مسابقة البحر الأحمر، وANIMALIA ضمن اختيارات عالمية.

وكان فيلم «هجّان» قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي. ويعد أحدث إنتاجات كل من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم «كلينك»، وهو من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، وشاركت في الإنتاج رولا ناصر.

وتدور أحداث فيلم «هجّان» حول (مطر) وأخيه (غانم) اللذين يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه (مطر) لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بجمله «حفيرة».

الفيلم من تأليف عمر شامة ومفرج المجفل وأبوبكر شوقي، ومن بطولة عبدالمحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود، وإبراهيم الحساوي.

أما فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، فهو ترشيح تونس الرسمي لجوائز الأوسكار، ولقي عرضه العالمي الأول حفاوة في مهرجان كان السينمائي ضمن المسابقة الرسمية.

«بنات ألفة» مستوحى من قصة حقيقية لسيدة تونسية اسمها (ألفة) لديها أربع بنات، تعاني الفقر، وتشهد وقوع بناتها في مستنقع الإرهاب والتطرف، فتحاول مساعدتهن بعدما انتهى بهن المطاف في السجن بسبب هروبهن إلى ليبيا وانضمامهن إلى تنظيم إرهابي. وشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة هند صبري التي قدمت دور ألفة، ونور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة، كما شاركت كوثر بن هنية في كتابة السيناريو وتولت عملية المونتاج بنفسها.

وفي المسابقة الرسمية الفيلم التونسي المغربي «كواليس» الفائز بجائزة السينما والفنون خلال الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. والفيلم بطولة عبدالله باديس وصالح بكري وعفاف بن محمود، التي تولت كتابة الفيلم وشاركت في إخراجه مع خليل بن كيران. ويدور «كواليس» حول (هادي)، عضو فرقة الرقص، الذي تصاب رفيقته في الحياة وعلى المسرح (عايدة). تتوالي الأحداث خلال ليلة طويلة، أثناء عبورهم لغابة متوجهين نحو أقرب قرية بحثاً عن طبيب. يجد الفريق نفسه، في ليلة اكتمل بدرها، أمام متاهة غير متوقعة، وأمام تحدّي إنقاذ العرض الأخير الحاسم.

وأخيراً في اختيارات عالمية فيلم ANIMALIA، من تأليف وإخراج صوفيا العلوي.

• أحداث فيلم هجّان تدور حول مطر وأخيه غانم اللذين يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة.