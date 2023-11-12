فرقة «البيتلز» تتصدر مجدداً.. بفضل الذكاء الاصطناعي

تصدرت «ناو آند ذِن»، وهي آخر أغنية لفرقة البيتلز، وأمكنَ تسجيلها بفضل الذكاء الاصطناعي، ترتيب الأغنيات في بريطانيا، للمرة الأولى منذ 54 عاماً، كما أفادت أول من أمس المنظمة التي تُعدّ التصنيف.

وأتاح أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي إنتاج هذه الأغنية التي طُرحت الخميس الماضي، وسجّلها في الأساس عضو الفرقة جون لينون عام 1978، وأكملها بعد وفاته أعضاء الفرقة الآخرون بول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار.

وذكّرت «أوفيشل تشارتس كومباني» في بيان بأن المرة الأخيرة التي وصلت فيها أغنية للبيتلز إلى قمة الترتيب الأسبوعي للأغنيات في بريطانيا كانت عام 1969 مع أغنية «ذي بالاد أوف جون أند يوكو» قبل وقت قصير من انفراط عقد المجموعة في أبريل 1970.

و«ناو أند ذِن» هي الأغنية الـ18 للفرقة تتصدر الترتيب، كان أولها «فروم مي تو يو» عام 1963.

ونقلت «أوفيشل تشارتس» عن مكارتني (81 عاماً) قوله «إنه أمر مذهل. وهي كذلك لحظة مؤثرة جداً بالنسبة إلي».

وجرى استنباط «ناو أند ذِن» استناداً إلى نسخة أوليّة سجّلها جون لينون في سبعينات القرن الماضي داخل شقته في نيويورك. وبعد وفاته عام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين.