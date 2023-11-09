روبوت يسحق رجلا.. ظنه صندوق فلفل

ذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن رجلا قُتل بعدما سحقه روبوت حتى الموت في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن فشل الرجل الآلي على ما يبدو في التمييز بينه وبين صناديق المنتجات التي كان يتعامل معها.

وكان الضحية، وهو عامل في شركة للروبوتات في الأربعينيات من عمره، يتفقد عمليات استشعار الروبوت في مركز توزيع للمنتجات الزراعية في مقاطعة جيونج سانج الجنوبية.

وذكرت الوكالة الإخبارية نقلا عن الشرطة أن الروبوت الصناعي، الذي كان يرفع الصناديق المملوءة بالفلفل الحلو ويضعها على منصة نقالة، بدا أنه معطل وتعرف على الرجل على أنه صندوق، فاستخدم ذراعه الآلية لدفع الجزء العلوي من جسم الرجل إلى الأسفل باتجاه الحزام الناقل، ما أدى إلى سحق وجهه وصدره.

وذكر التقرير أنه تم نقل العامل إلى المستشفى لكنه توفي لاحقا. وتستعد الشرطة لبدء تحقيق مع مديري السلامة في الموقع بالمركز بسبب الإهمال المحتمل في واجباتهم.

وفي مارس، أصيب رجل كوري جنوبي في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة بعد أن حاصره روبوت أثناء عمله في مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات.