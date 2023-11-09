السيطرة على تمساح تجول في شوارع القطيف في السعودية

نجحت فرق الإنقاذ التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، في السيطرة على تمساح كان يتجول في شوارع محافظة القطيف.

وشوهد التمساح من قبل أحد الأشخاص، وهو يتجول بأحد الشوارع، قبل أن يقوم بإبلاغ المركز الوطني.

ووفق صحيفة "سبق" المحلية، تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على التمساح، الذي يبلغ طوله 3 أمتار باستخدام شباك معدنية خاصة، حيث تم نقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله وإعادته لموطنه الطبيعي.

وأغلقت بلدية محافظة القطيف، الحديقة التي هرب منها التمساح بالمحافظة احترازيًّا، وذلك بعد السيطرة على التمساح. وقامت البلدية بتفقد المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة من ذات الحديقة.