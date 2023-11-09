بدلا من إنقاذه.. حشود تتجمع لالتقاط صور لرجل يغرق في بريطانيا

تجمعت حشود من الناس لمشاهدة رجل يصرخ طلباً للمساعدة بعد سقوطه في نهر أوز، الذي يبلغ عمقه 10 أمتار،في مقاطعة يورك البريطانية، دون أن يبذل أي منهم أي محاولة لإنقاذه، بينما التقط آخرون صورا له وهو يصرخ طالبا المساعدة.

ورغم وجود طوقي نجاة على بعد أمتار قليلة من المكان، إلا أن المارة لم يكترثوا لمساعدة الرجل الذي كان يكافح لإبقاء رأسه فوق الماء.

وبعد دقائق، وصل أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وألقوا أطواق النجاة في النهر لمساعدة الرجل، الذي نقل على الفور إلى المستشفى.

وقالت شرطة شمال يوركشاير إن ضباطها سعداء بمساعدة الرجل لكنهم مصابون بشيء من الصدمة مما رأوه خلال الحادث، وردة فعل الجمهور.