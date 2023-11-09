«قمة المليار متابع».. 3000 صانع محتوى يلتقون في دبي

تستضيف دبي أكبر تجمع لصنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم، يومي 10 و11 يناير 2024، حيث تنظم «أكاديمية الإعلام الجديد»، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، النسخة الثانية من «قمة المليار متابع» في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

ويشارك في القمة الأكبر من نوعها دولياً، أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع من جميع أنحاء العالم، و100 متحدث بينهم خبراء ومتخصصون في مجالات مختلفة، إذ تستهدف القمة مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى، أفراداً ومؤسسات، على كل منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول، وخطط الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وتتحوّل «قمة المليار متابع»، على مدار يومين إلى ورشة تفاعلية متواصلة ينقل فيها صناع محتوى عالميون خبراتهم ومعارفهم للمؤثرين الجدد والعاملين في قطاع الصناعات الإبداعية، حيث تتطلع القمة إلى رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم، من خلال نقل المعارف، وتوسيع الشراكات وفرص التعاون بين المؤثرين وشركات إنتاج المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد عالية الحمادي: «نتطلع من خلال القمة إلى توحيد جهود المؤثرين وصنّاع التغيير تجاه قضايا تخدم راهن ومستقبل العالم، ونفتح في الوقت نفسه الباب أمام صنّاع المحتوى ومنصات التواصل وشركات إنتاج المحتوى الرقمي لتبادل الرؤى والأفكار وخلق شراكات وفرص تعاون، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية الرامية إلى أن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم».

وشهدت النسخة الأولى من القمة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، فقد تجاوز عدد المتقدمين لحضور فعالياتها أكثر من 17 ألفاً و500 طلب، وتم قبول 6500 مشارك من إجمالي المتقدمين، لحضور أكثر من 40 فعالية ما بين جلسات وورش عمل وأنشطة متنوعة، كما شهدت النسخة الأولى مشاركة أكثر من 77 متحدّثاً من أهم المؤثرين وصانعي المحتوى العالميين وبحضور 200 رئيس تنفيذي من حول العالم، وأكثر من 300 شركة عالمية متخصصة بصناعة المحتوى وإعداد المؤثرين، إضافة إلى أكثر من 100 وكالة عالمية تعمل في هذا المجال.