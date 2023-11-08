«جمل عملاق» في دبي باركس يدخل «غينيس»

أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس» عن حصولها على لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر مجسم لجمل مضاء في العالم.

ودشنت المدينة الترفيهية مجسماً ضخماً لجمل مضاء يبلغ طوله سبعة أمتار في منطقة ريفرلاند دبي، محتفية بالمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الجمل في تراث دولة الإمارات، وارتباطه الوثيق بتاريخها وثقافتها الأصيلة.

وتمكنت «دبي باركس آند ريزورتس» من خلال المجسّم العملاق الذي يبلغ عرضه أربعة أمتار، من تحطيم الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية والتفوق على الرقم المسجل سابقاً بنحو ثلاثة أمتار.

ويضاء المجسم المهيب للجمل مساء كل يوم بداية من غروب الشمس ليتيح لضيوف الوجهة تجربة بصرية فريدة من نوعها، وتحفة فنية يستمتع الزوّار برؤيتها والتقاط الصور التذكارية بجانبها.

وأشارت إدارة «دبي باركس آند ريزورتس» إلى أن الوجهة سبق وأن حطمت الرقم القياسي المسجل لـ«أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ في العالم» عبر تدشينها وجهة الألعاب JumpX هذا العام، وتستعد حالياً للكشف عن المزيد من المفاجآت لضيوفها خلال الفترة المقبلة.

واحتفالاً بالتراث والثقافة الغنية لدولة الإمارات، تعمل الوجهة الترفيهية الشهيرة في دبي على تقديم تجارب لا تُنسى لضيوفها، إلى جانب التعاون مع العديد من المؤسسات.

• 7 أمتار، طول المجسم المدشن في منطقة ريفرلاند دبي.