وعود «تشات جي بي تي» الجديدة.. قدرات خارقة للجميع عند الطلب

بعد نحو عام من الإطلاق المدوّي لبرمجية الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، قدمت شركة «أوبن إيه آي» الناشئة أحدث ابتكاراتها أمس، وهي روبوتات للدردشة وتقديم المشورة مع إمكانية تخصيصها بحسب متطلبات المستخدمين، وبأدوات أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمطورين.

وقال رئيس الشركة سام ألتمان مازحاً «في 30 نوفمبر، طرحنا بشكل سري الإصدار الأول من تشات جي بي تي على الإنترنت لأغراض البحث. وقد سارت الأمور بشكل جيد». وأضاف خلال مؤتمر أقيم في سان فرانسيسكو وبُث مباشرة عبر الإنترنت «لدينا الآن نحو 100 مليون مستخدم نشط كل أسبوع».

ويستخدم هؤلاء الملايين من الأشخاص «تشات جي بي تي» لكتابة الرسائل أو طلب وصفة طبخ أو اختراع قصة ليخبروها لأطفالهم، ويمكن للروبوت بعد ذلك قراءتها لهم. وسيتمكن المستخدمون المشتركون في الواجهة قريباً من الإفادة من ميزات أكثر تطوراً، من خلال إنشاء برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم، من دون الحاجة حتى إلى معرفة كيفية البرمجة. فقد أطلقت «أوبن إيه آي» الاثنين ما أسمته الـ«جي بي تي»، وهي عبارة عن أدوات «يمكنها، على سبيل المثال، المساعدة في تعلم قواعد أي لعبة لوحية أو تعليم الرياضيات للأطفال».

ومن بين الأمثلة التي وضعتها الشركة على الإنترنت، هناك «Laundry Buddy» (لاندري بادي) الذي يمكن «سؤاله عن كل شيء، عن البقع وإعدادات الغسالة وغسل الملابس وفرزها»، أو خاصية أخرى تُسمى «المفاوض» يمكنها مساعدة المستخدم في «الدفاع عن مصالحه والحصول على نتائج أفضل».

وتعتمد روبوتات الدردشة هذه على نماذج لغة «أوبن إيه آي» (التقنية الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي) والتعليمات والمستندات المقدمة من منشئ روبوتات الدردشة (بما يشبه قواعد الألعاب).

ويرى مراقبون في الذكاء الاصطناعي التوليدي منعطفاً ثورياً شبيهاً بما حصل عند ظهور الإنترنت، إذ تتيح هذه التكنولوجيا إنتاج نصوص وصور وأصوات بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.

وبالنسبة لمتابعين كثر، فإن هذه التقنية ستمكّن بشكل خاص من إنشاء وكلاء شخصيين سيساعدون البشر في حياتهم الشخصية والمهنية.

وقال سام ألتمان «توازياً مع دمج الذكاء (الاصطناعي) تدريجياً في كل مكان، سيكون لدينا جميعاً قوى خارقة عند الطلب».

وقد حمل النجاح غير المسبوق الذي حققه «تشات جي بي تي»، والمخاوف التي أثارها الذكاء الاصطناعي التوليدي، رئيس الشركة الشاب البالغ 38 عاماً إلى عقد لقاءات مع رؤساء الدول في عام 2023.

وكرر ألتمان ثقته في قدرة الذكاء الاصطناعي في المستقبل على منح قدرات تحررية للجميع، «على نطاق لم نشهده من قبل».

وقال «سنكون قادرين على أن نفعل أموراً أكثر، ونبدع أكثر، ونحصل على أكثر».

بالإضافة إلى «جي بي تي»، استهدفت إعلانات «أوبن إيه آي» في المقام الأول أكثر من مليوني مطور يستخدمون تقنياتها لإنشاء تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشف ألتمان عن «جي بي تي-4 توربو»، وهو نموذج جديد قادر على أخذ عناصر من السياق في الاعتبار بدرجة أكبر خلال الرد على أسئلة المستخدمين، ويتم تدريبه على بيانات أحدث وبتكاليف أقل.

وتكتسب واجهة برمجة التطبيقات (API) إمكانات أكثر على صعيد الوسائط المتعددة (بما يشمل الرؤية المعلوماتية، والصوت، وما إلى ذلك).

وتخطط «أوبن إيه آي» حالياً لتغطية التكاليف القانونية في حالة الملاحقة القضائية بتهمة انتهاك الملكية الفكرية، كما الحال مع غوغل ومايكروسوفت.