وجهة جديدة في أبوظبي لمحبي الكائنات الرقيقة.. الفراشات أصبحت لها حديقة

كشفت «القناة»، على الواجهة البحرية في أبوظبي، عن إضافة جديدة إلى مجموعتها، وهي «حديقة الفراشات أبوظبي» التي من المقرر أن تفتح أبوابها في مطلع عام 2024.

وستقع «حديقة الفراشات أبوظبي» بجوار الـ«ناشونال أكواريوم» في «القناة»، وستكون بمثابة ملاذ لأكثر من 40 نوعاً من الفراشات وتضم أكثر من 2000 فراشة، إلى جانب مجموعة من النباتات والحيوانات.

وسيتألف المشروع من ثلاث مناطق: آسيا والأميركتين و«إيدن كافيه». وسينطلق الضيوف في مغامرة وهم يستكشفون الحدائق الاستوائية النابضة بالحياة، والتي تستمد كل منها الإلهام من النظم البيئية المتميزة في آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية.

وستتاح فرصة للزوار في «حديقة الفراشات أبوظبي» لمراقبة الفراشات في بيئتها الأصلية، والتفاعل معها بحرية. سيتم عرض أنواع الحشرات بعناية في حظائر على طول المسار المحدد، وستقدم العروض التي تضم الشرانق عرضاً مباشراً لتطور هذه المخلوقات الآسرة.

وتهدف «حديقة الفراشات أبو ظبي» إلى دمج عنصر تعليمي، ودعوة الزوار من مختلف الأعمار للتعمق في عالم هذه المخلوقات الجذابة وغيرها من الملقحات المهمة مثل النحل، ومن السمات التعليمية البارزة ستكون المعرض الذي يعرض نحل العسل القزم. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الحدائق متاحة للرحلات المدرسية الميدانية، ما يوفر بيئة للطلاب للاستكشاف والتعلم.